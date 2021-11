Balceram un Bļugeram mainīgas sekmes NHL spēlēs

"Sharks" izbraukumā ar rezultātu 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) pārspēja Kalgari "Flames", pārtraucot sēriju, kurā pretinieku guva punktus desmit mačos pēc kārtas.

Covid-19 protokola dēļ "Sharks" vienībai joprojām nevar palīdzēt septiņi hokejisti un galvenais treneris Bobs Bogners. Šī iemesla dēļ vienībai nāk palīgā Amerikas Hokeja līgas (AHL) fārmkluba Sanhosē "Barracuda" spēlētāji.

Pirmajā periodā vārti netika gūti, bet otrās trešdaļas 47.sekundē viesus vadībā izvirzīja Balcera maiņas biedrs Aleksandrs Barabanovs. Tiesa, pusminūti vēlāk šovasar Rīgā par pasaules čempionāta vērtīgāko spēlētāju atzītais Endrū Mandžapane panāca 1:1.

Trešā nogriežņa piektajā minūtē Logans Kutūrs atguva "haizivīm" vadību, bet mača noslēgumā ripas tukšos vārtos ieraidīja Tomāšs Hertls un Jūnatans Dālēns.

"Sharks" vārtsargs Edins Hils, kurš junioru līmenī spēlēja Kalgari, neitralizēja 37 pretinieku metienus. Tāpat viņš asistēja divos vārtu guvumos. NHL vēsturē tikai 14 vārtsargi izbraukuma mačos tikuši pie divām rezultatīvām piespēlēm.

Ar divām rezultatīvām piespēlēm maču noslēdza arī Brents Bērnss.

Tikmēr Balcers otrdien uz ledus pavadīja 18 minūtes un 56 sekundes, no tām divas minūtes un 34 sekundes mazākumā. Liepājnieks divreiz meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, zaudēja vienu ripu, pārtvēra vienu piespēli, uzvarēja vienā no trīs iemetieniem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Balcers uz ledus pavadīja ilgāko laiku no "Sharks" uzbrucējiem.

Latvijas hokejists šosezon 12 spēlēs guvis divus vārtus, atdevis trīs rezultatīvas piespēles un iekrājis neitrālu lietderības koeficientu.

"Sharks" ar 15 punktiem 12 spēlēs ieņem sesto vietu Rietumu konferencē, kur "Flames" ar 17 punktiem 12 mačos ir trešā. Piecu izbraukuma spēļu otrajā mačā "Sharks" ceturtdien cīnīsies ar Vinipegas "Jets".

Savukārt Bļugera pārstāvētā "Penguins" viesos ar 2:3 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā atzina Čikāgas "Blackhawks" pārākumu.

"Blackhawks" svinēja otro uzvaru pēc kārtas pagaidu galvenā trenera Dereka Kinga vadībā.

Mājiniekiem otrajā periodā vārtus guva Džadžars Haira un Sets Džounss, bet viesiem trešajā trešdaļā divreiz izcēlās Džefs Kārters. "Bullīšus" čikāgiešiem realizēja Džonatans Tēvzs un Aleks Debrinkats.

Marks Andrē Flerī, kurš karjeras lielāko daļu NHL karjeras nospēlējis tieši "Penguins" klubā, uzvarētāju rindās spēles laikā atvairīja 42 metienus.

Bļugers spēlēja 15 minūtes un 26 sekundes, no tām vienu minūti un 43 sekundes mazākumā. Viņš trīsreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja vienu metienu, zaudēja vienu ripu, uzvarēja astoņos no 14 iemetieniem un spēli pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu.

Latviešu uzbrucējs šosezon 11 spēlēs guvis divus vārtus, atdevis vienu rezultatīvu piespēli un ticis pie negatīva lietderības koeficienta -1.

"Penguins" 12 punkti 11 spēlēs dod vien 13. vietu Austrumu konferencē, "Blackhawks" ar astoņiem punktiem 14 dueļos ir 15. pozīcijā Rietumos. Pitsburgas vienība ceturtdien mājās uzņems Floridas "Panthers".

Šosezon NHL komandas aizvadīs 82 spēles regulārajā čempionātā.