Porziņģis: tas nav patīkami - nespēlēt un nespēt palīdzēt komandai

Jau ziņots, ka Porziņģis pēc piecu spēļu izlaišanas ar 21 punktu palīdzēja Dalasas "Mavericks" izcīnīt uzvaru pār Bostonas "Celtics" ar rezultātu 107:104. Ar pēdējās sekundes tālmetienu mājiniekiem uzvaru nodrošināja Luka Dončičs.

"Otrais puslaiks nesākās, tā kā mēs to gribētu, pirmo puslaiku spēlējām labāk. Bet panācām pretiniekus un pēc tam arī neizšķirtu. Beigās Lukam tikai bija jāiemet pēdējais metiens," sestdienas spēli komentēja spēlētājs.

Porziņģis medijiem atklāja, ka traumas laikā ir papildus jāstrādā, lai nezaudētu fizisko formu pirms atgriešanās laukumā. "Tas nav patīkami - nespēlēt un nespēt palīdzēt komandai. Spēlēšana ir patīkamā daļa un šodien līdz ko es pamodos zināju, ka ir spēles diena un visu laiku biju patīkami satraukts," piebilda spēlētājs.

Spēlētājs norādīja, ka atbrīvošanās no muguras sāpēm prasīja kādu laiku un viņš pats saprata, ka nav labi atgriezties, kamēr nevar izdarīt visu kā nākas.

"Tagad pazīstu savu ķermeni labāk, strādāju ar to un esmu iemācījies, kā no daudzām mikrotraumām vai sastiepumiem atbrīvoties ātrāk," teica Porziņģis. "Jutos labi pirmssezonā, taču tad notika šis. Es nenolaidu galvu, pateicu sev, ka situācija ir tāda, kā ir. Tiec vaļā no tās, cik ātri vien iespējams, atgūsti veselību un ej spēlēt."

"Mavericks" ar sešām uzvarām deviņās spēlēs ieņem trešo vietu Rietumu konferencē, bet "Celtics" ar četriem panākumiem desmit cīņās ir 11. Austrumu konferencē.

Pirmdien "Mavericks" mājās cīnīsies ar Ņūorleānas "Pelicans".