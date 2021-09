Sezonas beigās "Mavericks" spēlējušais Rediks noslēdz karjeru

Viņš minēja vairākus iemeslus savas karjeras beigām, taču kā galveno norādīja operāciju, ko nepieciešams veikt, lai pilnībā spētu saārstēt Ahileja cīpslu.

37 gadus vecais spēlētājs NBA aizvadīja 15 sezonas, kuru laikā spēlēja Orlando "Magic", Milvoki "Bucks", Losandželosas "Clippers", Filadelfijas "76ers", Ņūorleānas "Pelicans" un jau minētajā Dalasas "Mavericks".

Spēlētāja labākā aizvadītā sezona bija 2018./2019.gadā kopā ar "76ers", kurā viņš katrā spēlē spēja gūt vidēji 18,1 punktu.

Rediku 2006.gada NBA drafta pirmajā kārtā izvēlējās Orlando vienība un, lai arī viņš nav ieguvis nevienu čempionu titulu vai piedalījies "All-Star" spēlē, viņš spēja attaisnot augsto drafta numuru, ar kuru tika izvēlēts. Viņš piedalījās 110 izslēgšanas spēlēs un 13 no 15 aizvadītajām sezonām NBA palīdzēja komandām sasniegt "play-off".

Basketbolists norādīja, ka vēl nav pārliecināts, ko tieši vēlas darīt pēc karjeras noslēgšanas, jo pašlaik galvenais mērķis ir atpūsties.

Spēlētājs paziņoja par karjeras beigšanu raidierakstā "Old Man and the Three", kurā regulāri aicina viesus un apspriež basketbola aktualitātes.