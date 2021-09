Gulbis ATP rangā pakāpjas uz 193.vietu

Gulbis iepriekšējā nedēļā pārstāvēja Latvijas izlasi Deivisa kausa izcīņā un komercturnīros nepiedalījās.

Savu vietu rangā saglabāja Mārtiņš Podžus (466.), par vienu - Roberts Štrombahs (671.), bet pārējie Latvijas tenisisti nedaudz uzlabojuši savas vietas rangā. Par piecām vietām uz augšu pakāpies Kārlis Ozoliņš (956.), bet par vienu pozīciju - Artūrs Lazdiņš (dalīta 1601.vieta), Jānis Podžus un Mārtiņš Rocēns (abiem - dalīta 1634.).

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līderis ir "US Open" finālists serbs Novaks Džokovičs, viņam seko ASV čempions Daņiils Medvedevs no Krievijas Tenisa federācijas (FTR), grieķis Stefans Cicips, Aleksandrs Zverevs no Vācijas, FTR sportists Andrejs Rubļovs, spānis Rafaels Nadals, Mateo Beretīni no Itālijas, austrietis Dominiks Tīms, šveicietis Rodžers Federers un norvēģis Kaspers Rūds.

Aizvadītajā nedēļā tenisisti savu valstu izlašu rindās spēlēja Deivisa kausa mačos.

Dubultspēļu rangā visi Latvijas sportisti piedzīvojuši kāpumu - M.Podžus (477.) - par vienu vietu, Štrombahs (552.) - par 22, Gulbis - par vienu (805.), J.Podžus (969.) - par divām, Lazdiņš (1403.) - par trijām, Ozoliņš (dalīta 1469.) un Daniels Linkuns-Morozovs (dalīta 1567.) - par četrām un Rocēns (dalīta 2110.) - par sešām vietām.