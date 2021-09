Ostapenko zaudē savā sezonas otrajā finālā un neaizstāv Luksemburgas čempiones titulu

Ostapenko WTA rangā ieņem 30.vietu un šajā turnīrā bija izlikta ar trešo numuru, bet viņas pretiniece ir 70.pozīcijā.

Turnīru Latvijas pirmā rakete noslēdza ar 180 WTA vienspēļu ranga punktiem. Plānots, ka Ostapenko sezonu turpinās nākamnedēļ, piedaloties Ostravas "WTA 500" sērijas turnīrā.

Abas tenisistes iepriekš savā starpā nebija tikušās.

Pirmais sets aizritēja raitā cīņā, Ostapenko pie savas serves zaudējot trešo un devīto geimu. Tas pretinieces ļāva setu uzvarēt ar 6-3.

Otrajā setā Ostapenko divreiz nospēlēja aukstasinīgi abildīgos brīžos. Vispirms viņa ceturtajā geimā atspēlēja vienu breikbumbu un neļāva pretiniece panākt 3-1, bet vēlāk septītajā geimā atņēma dānietei servi, kas ļāva iegūt punkta pārsvaru. Turpinājumā uzvarot servētajām, sets noslēdzās ar 6-4 Ostapenko labā.

Trešā seta trešajā geimā Ostapenko ar breiku ieguva vadību, tomēr turpinājumā zaudēja savu servi un rezultāts kļuva 2-2. Sekojošajā geimā neizmantotas divas breikbumbas neļāva atgūt vadību, bet seta nogalē Latvijas sportiste pie savas serves uzvarēja tikai vienu izspēli un piekāpās ar 4-6.

Pirmajā kārtā Ostapenko ar 6-2, 6-2 apspēlēja kvalifikāciju pārvarējušo vācieti Jūli Nīmeieri (WTA 133.), otrajā ar 6-2, 4-6, 6-1 uzvarēja nīderlandieti Arianni Hartono (WTA 300.), ceturtdaļfinālā ar 7-6 (8:6), 6-2 pieveica francūzieti Alizē Kornē (WTA 72.), kas Luksemburgā saņēmusi astoto numuru, bet pusfinālā apspēlēja turnīra septīto raketi Krievijas pārstāvi Ludmilu Samsonovu (WTA 48.)

Savukārt Tausone pirmajā cīņā ar 6-2, 6-2 uzveica austrālieti Astru Šarmu (WTA 112.), otrajā ar 6-4, 3-6, 7-6 (7:1) guva virsroku pār Krievijas pārstāvi Jekaterinu Aleksandrovu (WTA 33.), kura bija izsēta ar ceturto numuru, ceturtdaļfinālā ar 6-3, 6-2 apturēja čehieti Mariju Bouzkovu (WTA 84.), bet pusfinālā ar 6-4, 2-6, 6-4 pieveica turnīra pirmo raketi Markētu Vondroušovu no Čehijas (WTA 35.).

Aizpērn Ostapenko šī paša turnīra finālā ar rezultātu 6-4, 6-1 uzvarēja Vācijas tenisisti Jūliju Gērgesu. Pērn Luksemburga neuzņēma WTA sacensības, tādējādi Latvijas tenisistei bija jāizstāv 2019.gadā izcīnītais tituls.

Ostapenko kortā pirms Luksemburgas turnīra nebija devusies gandrīz mēnesi. Medicīnisku iemeslu dēļ viņai gāja secen ASV atklātais čempionāts, bet pirms tam Latvijas tenisiste aizkļuva līdz Sinsinati "WTA 1000" astotdaļfinālam. Šovasar rīdziniece uzvarēja Īstbornas "WTA 500" turnīrā, izcīnot ceturto titulu karjerā.

Tausone ASV atklātajā čempionātā aizkļuva līdz otrajai kārtai, kur patrāpījās pa rokai pasaules pirmajai raketei Ešlijai Bārtijai no Austrālijas - 1-6, 5-7. Pirms tam augusta vidū vidū uzvarēja Čikāgas "WTA 125" sērijas turnīrā, finālā apspēlējot vēlāko "US Open" čempioni no Lielbritānijas Emmu Radukanu - 6-1, 2-6, 6-4.

Gadu Tausone sāka ar uzvaru AAE ITF W-25 sērijas turnīrā Fudžairā, bet pirms Čikāgas uzvarēja vēl divos turnīros - februārī Altenkirhenes ITF W-25 sērijas turnīrā Vācijā un martā "WTA 250" sērijas turnīrā Lionā.

Ostapenko šosezon uzvarējusi 27 no 43 spēlēm, kamēr Tausone bijusi pārāka 37 no 50 mačiem.

Ostapenko karjeras laikā uzvarējusi četros WTA vienspēļu turnīros, kamēr Tausone šogad Lionā svinēja savu pirmo lielo uzvaru.

Turnīrs Luksemburgā norisinājās iekštelpās uz cietā seguma.