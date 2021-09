Rogličs kļūst par trīskārtēju "Vuelta a Espana" čempionu

"Vuelta a Espana" noslēdzās svētdien ar 33,8 kilometrus garu individuālo braucienu, kura finišs bija Santjago de Kompostelā.

Pirms pēdējā posmā Rogliča tuvākais sekotājs kopvērtējumā spānis Enriks Mass ("Movistar") bija divas minūtes un 38 sekundes aiz muguras, tādējādi slovēnis varēja justies gana droši par uzvaru tūrē. Rogličs punktu uzvarai pielika ar pirmo vietu pēdējā posmā un finišā saņēma sveicienus no saviem komandas biedriem.

Slovēnijas riteņbraucējs pēdējo posmu veica 44 minūtēs un divās sekundēs, par 14 sekundēm pārspējot tā brīža līderi Magnusu Kortu no Dānijas ("EF Education - Nippo") un par 52 sekundēm - nīderlandieti Tīmenu Arensmanu (DSM). Rogličs uzvarēja četros no Spānijas tūres posmiem.

Kopvērtējumā Rogličs Masu apsteidza par četrām minūtēm un 42 sekundēm, kas ir lielākais pārsvars pēdējo 24 gadu laikā. Trešo vietu ar septiņu minūšu un 40 sekunžu deficītu ieguva austrālietis Džeks Heigs ("Bahrain - Victorious"), kurš šovasar piedzīvoja smagu kritienu "Tour de France".

Arī sprinteru ieskaitē laimīgas atgriešanās stāsts, jo uzvaru guva nīderlandietis Fabio Jākobsens ("Deceuninck - Quick Step"), kurš pērn kritienā Polijas tūres posma finišā guva smagu traumu, salaužot žokli un zaudējot visus zobus. Kalnu karaļa ieskaitē uzvarēja austrālietis Maikls Storers (DSM), bet jauno braucēju vērtējumā pirmais bija šveicietis Džīno Meders ("Bahrain - Victorious").

Rogličs ir trešais riteņbraucējs, kurš "Vuelta a Espana" uzvarējis trīs gadus pēc kārtas. No 1992. līdz 1994.gadam to iespēja šveicietis Tonijs Romingers, bet no 2003. līdz 2005.gadam pirmais bija spānis Roverto Erass. 2005.gadā Erass no tā gada tūres uz laiku tika diskvalificēts par eritropoetīna lietošanu, taču lēmums tika veiksmīgi pārsūdzēts, jo atklājās pārkāpumi dopinga provju uzglabāšanā.

31 gadu vecais Rogličs uzvarēja pirmajā posmā un bija līderis arī pēc otrā etapa. Ceturtajā un piektajā posmā sarkanajā kreklā brauca igaunis Reins Tāramē ("Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux"), vienu posmu šajā godā bija francūzis Kenijs Elisons ("Trek - Segafredo") līdz uz četriem etapiem līderpozīciju atguva Rogličs. Nākamos septiņus posmus līderis bija Tāramē komandas biedrs Ods Kristians Eikings no Norvēģijas, bet pēc uzvaras 17.posmā Rogličs otro reizi atguva līdera sarkano kreklu.

Rogličs no 2003. līdz 2011.gadam bija tramplīnlēcējs, 2007.gadā kļūstot par pasaules junioru čempionu komandu sacensībās. 2012.gadā viņš pievērsās riteņbraukšanai, gadu vēlāk pievienojoties kontinentālā līmeņa komandai.

"Vuelta a Espana" norisinājās 76.reizi vēsturē. Šogad Spānijas tūrē nepiedalījās neviens no Latvijas riteņbraucējiem, lai gan tuvu tam bija Krists Neilands, taču trauma latvietim liedza debitēt "Vuelta a Espana".