Vācu basketbola zvaigzne Šroders atteicies no 84 miljonu dolāru algas, lai pelnītu nepilnus sešus

27 gadus vecais aizsargs pagājušajā sezonā "Lakers" rindās vidēji mačā guva 15,4 punktus, izcīnīja 3,5 atlēkušās bumbas un izcīnīja 5,8 rezultatīvas piespēles.

"Ar lepnumu varu paziņot, ka 2021./2022.gada sezonā spēlēšu kopā ar Bostonas "Celtics"," otrdien Šrēders ierakstīja "Instagram" kontā. "Šī ir viena no labākajām komandām NBA vēsturē, un man būs gods uzvilkt zaļibalto formu un darīt to, kas man patīk."

ESPN ziņoja, ka gaidāmais darījums ar Bostonas klubu būs 5,9 miljonu ASV dolāru (pieci miljoni eiro) vērtībā. Saspēles vadītājs sezonas laikā noraidīja "Lakers" četru gadu līguma piedāvājumu par 84 miljoniem ASV dolāru (71,7 miljoni eiro).

Šrēderu "Lakers" pirms gada iemainīja no Oklahomasitijas "Thunder", pretējā virzienā ceļojot veterānam Denijam Grīnam un 2020. gada drafta pirmās kārtas izvēlei Džeidenam Makdenielsam.

Savā pēdējā sezonā ar "Thunder" Šrēders vidēji mačā guva 19 punktus un metot no spēles ar 47% precizitāti un realizējot 39% metienu no trīspunktu līnijas. Sezonā ar "Lakers" šie rādītāji kritās līdz 15,4 punktiem, 44% metienos no spēles un 34% - tālmetienos.

Bostonas komandai bija nepieciešams saspēles vadītājs pēc četrkārtējā "All-Star" spēļu dalībnieka Kembas Volkera aizmainīšanas uz "Thunder", pretī saņemot ceturtās un piektās pozīcijas spēlētāju Elu Horfordu un Mozesu Braunu.