Futbola zvaigzne Lionels Mesi izplūst asarās, atvadoties no "Barcelona"

34 gadus vecais sportists apstiprināja, ka ir runājis ar Francijas klubu "Paris St. Germain" par iespējamu sadarbību, bet nesniedza konkrētu atbildi, vai spēlēs šajā klubā. Tomēr norādīja, ka futbolista karjeru turpinās.

"Kamēr vien es būšu konkurētspējīgs, kamēr mans ķermenis reaģēs, es turpināšu spēlēt," viņš sacīja preses konferencē.

Sakot runu par aiziešanu no kluba, Mesi salūza. Viņa sieva Antonella Rokzu iedeva salveti. "Šis ir manas karjeras grūtākais brīdis. Kad klubs man to pateica, es vienkārši sastingu. It kā man būtu uzliets spainis ar aukstu ūdeni," viņš šņukstēja. "Kad es atgriezīšos mājās, esmu pārliecināts, ka būs vēl sliktāk. Bet man apkārt būs mani mīļie, es turpināšu spēlēt futbolu, un tad kļūs par mazliet vieglāk. Es zinu, ka es darīju visu iespējamo, lai paliktu. Pagājušajā gadā es to nedarīju, bet šogad bija citādi. "

Atgādinām, ka vēl jūlija vidū klajā nāca vēsts, ka Mesi un "Barcelona" klubs vienojušies par jaunu līgumu ar samazinātu atalgojumu. To Mesi arī apstiprināja, norādot, ka piekritis samazināt algu par 50%, bet līguma parakstīšana nav bijusi iespējama līgas noteikumu dēļ.

Pērnvasar pasliktinājās Mesi un kluba attiecības. Argentīnietis augusta beigās informēja klubu par vēlmi pamest komandu, taču vēlāk pārdomāja. Svētdienas konferencē viņš pauda, ka tagad nav vēlējies no kluba aiziet.

Ceturtdien klubs nāca klajā ar paziņojumu, ka Mesi vairs nespēlēs "Barcelona" sastāvā.

"Neskatoties uz to, ka klubs un spēlētājs pauda vēlmi parakstīt jaunu līgumu šodien, tas nevar notikt finansiālu un strukturālu šķēršļu dēļ (Spānijas līgas noteikumos)," paziņojumā vēstīja klubs.

Tika norādīts, ka šīs situācijas dēļ spēlētājs nepaliks klubā. "Abas puses ļoti nožēlo, ka spēlētāja un kluba vēlmes galu galā netiks izpildītas."

Mesi karjeras laikā sešas reizes ieguvis "Ballon d’Or" balvu, ko pasniedz gada labākajam futbolistam. Viņš "Barcelona" komandai palīdzējis desmit reizes uzvarēt Spānijas čempionātā un iegūt četras UEFA Čempionu līgas trofejas.

Ar "Barcelona" komandu viņš ir kopš 13 gadu vecuma.