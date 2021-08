Tīna Graudiņa par kļūdām: "Šoreiz mums neizdevās tikt galā tik labi, kā citas reizes"

Jau ziņots, ka Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka ceturtdien cieta zaudējumu Tokijas olimpisko spēļu turnīra pusfinālā, tādējādi cīnīsies par bronzas medaļu.

Latvijas duets, kurš spēlēs izsēts ar 16.numuru, ar rezultātu 0-2 (21:23, 13:21) zaudēja Austrālijas pārim Mariafe Artaho de Solara/Talika Klensija (5.).

"Šobrīd esam nedaudz nogurušas, bet darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai būtu gatavas rītdienas mačam," pēc neveiksmes pusfinālā saka Graudiņa. "Protams, ir vilšanās, ka zaudējām pusfinālā, bet turnīrs vēl nav noslēdzies."

Pludmales volejbolistēm ceturtdienas spēlē bija vairāk kļūdu nekā iepriekš, bet tas skaidrojams ar lielisko Austrālijas dueta sniegumu.

"Viņas lieliski nospēlēja, piespiežot mūs vairāk kļūdīties. Tamdēļ mums bija jāspēlē uz riska robežas, kur arī radās kļūdas," par spēli stāsta Graudiņa. "Volejbolā vienmēr ir kļūdas, nekad nav perfekta spēle. Jautājums, kā tu ar to tiec galā. Šoreiz mums tas neizdevās tik labi, kā citas reizes."

Otrā pusfinālā ceturtdien ASV duets Eiprila Rosa/Aliksa Klainmena (2.) ar rezultātu 2-0 (21:12, 21:11) uzveica Šveices pāri Joanu Heidrihu/Anuku Veržē-Deprē (12.), kas piektdien būs Graudiņas/Kravčenokas pretinieces bronzas duelī.

"Šveices duets ir laba komanda, kas spēlē spēcīgu volejbolu. Viņām ir spēles sistēma, ja to izdodas atrast, pretinieces zaudē," par gaidāmo bronzas maču saka Kravčenoka. "Lūkosim darīt to, ko viņas negaida no mums."

Graudiņa uzsver, ka sasniegtais rezultāts Latvijai ir labs panākums. Liels prieks ir par vīru pāri Mārtiņu Pļaviņu/Edgaru Toču, kuriem pusfinālā jātiekas ar norvēģiem Andresu Mūlu un Kristianu Sērumu.

Olimpiskās čempiones tiks noskaidrotas piektdien pēc bronzas mača.