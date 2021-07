Agnis Čavars: "Šī nebija mūsu diena"

Jau ziņots, ka Latvijas 3x3 basketbola komanda ar Čavaru, Nauri Miezi, Kārli Paulu Lasmani un Edgaru Krūmiņu sastāvā pirmdien cieta zaudējumu arī Tokijas olimpisko spēļu turnīra sestajā spēlē, piekāpjoties OKR vienībai ar 15:19.

Rezultatīvākais Latvijai ar sešiem punktiem bija Lasmanis, četrus punktus guva Miezis, trīs - Čavars, kuram arī 12 atlēkušās bumbas, bet divus punktus guva Krūmiņš, kurš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas.

"Laikam brokastīs jāēd vairāk olu. Nav mums pautu. Nevarējām ielikt savus metienus. Ar pārliecību ir jāiet laukumā un "jāieliek" savi metieni," skarbs pēc otrās neveiksmes pirmdien sarunā ar žurnālistiem bija Miezis.

Spēles sākumā Latvijas izlase bumbu bieži centās nogādāt groza apakšā. Miezis neslēpa, ka tāda bijusi komandas taktika, jo OKR vienībā vismazkustīgākais ir 2,04 metrus garais Iļja Karpenkovs. Plāns izdevās, un komanda tika pie brīviem metieniem, bet tālmetienu rādītājā pagalam bēdīga aina - divi iemesti no 13 (15%).

"Šī nebija mūsu diena, neko nevarējām iemest," piebilst Čavars. "Domāju, ka šī spēle ir jāaizmirst, jo turnīrs vēl nav beidzies. Mums ir iekrātas uzvaras un esam sametuši daudz punktu, tāpēc nav ko pārdzīvot. Rītdien atkal ir spēle. Skatīsimies, kas notiks "play-off", jo svarīgākie mači vēl priekšā."

Gan Latvijas izlases, gan OKR komandā mača galotnē maiņu vienlaicīgi nereti pieprasīja divi spēlētāji, lai arī iespējams nomainīt tikai vienu komandas biedru. Miezis neslēpa, ka pēc sešām spēlēm ir iekrājies neliels nogurums.

"Bijis garš turnīrs, esam aizvadījuši vairākas spēles. Šeit ir savādāks formāts. Protams, nogurums par sevi liek manīt, bet tas nav attaisnojums," redzēto laukumā skaidro Miezis. "Atjaunosimies tāpat kā parasti, pateicoties fizioterapeitiem."

OKR vienība ne ar ko nepārsteidza. "Viņi iemeta, mēs ne," norāda Miezis.

Latvija realizēja desmit no 18 viena punkta metieniem, kamēr pretiniekiem precīzi bija vien pieci no 13 mēģinājumiem. Turpretī divpunktu metienos Latvijai vien divi trāpījumi 13 mēģinājumos, kamēr pretiniekiem realizēja sešus no 16 metieniem. Abas komandas simtprocentīgi realizēja soda metienus - Latvija - vienu, OKR komanda - divus.

OKR komanda iepriekš Tokijā ar 21:13 pārspēja Ķīnu, ar 15:18 piekāpās Nīderlandei, ar 16:21 - Beļģijai un Polijai, bet pirmdien ar 19:16 pārspēja Japānu.

Pasaules rangā labākā no OKR komandām ir 18. vietā.

Jau ziņots, ka dienas pirmajā cīņā Latvija divu pasaules vadošo komandu duelī ar rezultātu 16:22 piekāpās Serbijai, ciešot otro zaudējumu turnīrā.

Sestdien latvieši ar 21:14 uzvarēja Poliju, bet ar 20:21 atzina Beļģijas pārākumu, bet svētdien Latvijas basketbolisti ar 18:17 uzvarēja Ķīnu un ar 21:18 pieveica Japānu.

Otrdien, kad Latvijā būs plkst.12.25, Latvijas komanda aizvadīs pēdējo grupas turnīra spēli ar nīderlandiešiem.

Pēc trim sacensību dienām Latvijas izlase ar trim uzvarām sešās spēlēs grupā ieņem piekto vietu. Serbija uzvarējusi visās sešās spēlēs. Četras uzvaras ir Nīderlandei, trīs - arī Beļģijai un OKR komandai, pa divām - Ķīnai un Polijai, bet viena uzvara ir Japānai.

Latvijas basketbolisti Pasaules tūrē šosezon piedalījās divos turnīros. Dohā "Riga" apstājās pusfinālā, pēc tam startēja vairākos Vienotās Eiropas līgas turnīros Krievijā, bet "Challenger" turnīrā Francijas pilsētā Puatjē "Riga" zaudēja ceturtdaļfinālā.

Latvieši pēdējos gados izcēlušies ar spēju labi sagatavoties tieši izšķirošajiem turnīriem. Pasaules kausa finālā gan 2018., gan 2019.gadā tika izcīnīta otrā vieta, Pasaules tūres finālā otrā vieta tika sasniegta 2018.gadā, trešā - 2019.gadā un pirmā - pagājušogad.

2017.gadā tika uzvarēts Eiropas kausa finālā, gadu vēlāk iegūstot otro vietu.

Savukārt maija beigās Austrijas pilsētā Grācā tika izcīnīta olimpiskā ceļazīme.

Turnīra nolikums paredz, ka visas astoņas komandas sākumā aizvada apļa turnīru. Divas labākās uzreiz iekļūst pusfinālā, bet trešās līdz sestās vietas īpašnieces izslēgšanas turnīru uzsāk no ceturtdaļfināla.

Turnīrs notiks no 24. līdz 28.jūlijam.