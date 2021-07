Karstums, slikta izloze un ne pārāk labas attiecības – Latvijas tenisistes Tokijā gaida sarežģīti izaicinājumi

Tenisa pasaulē olimpiskā turnīra prestižs tālu atpaliek no “Grand Slam” turnīriem. Diez vai kāds no šī sporta veida pārstāvjiem šonedēļ Tokijā notiekošo uztver kā četrgades galveno notikumu. Ierastos dolāru un eiro balvu čekus šoreiz jāaiztāj ar patriotiskām jūtām, kas mūsdienu pasaulē visiem ne vienmēr izdodas. Tomēr nav jau arī tā, ka olimpiskais cēlmetāls būtu pavisam mazs kairinātājs. Dāmu vienspēļu turnīrā piedalīsies astoņas no ranga pirmā desmitnieka spēlētājām. Visticamāk, turnīra favorītes jāmeklē starp viņām, tomēr Latvijas līdzjutēju sirdīs virmo cerība par Aļonas Ostapenko vai Anastasijas Sevastovas veiksmīgu spēli un īpašu olimpisko motivāciju. Varbūt pat abām kopā, jo, neraugoties uz vēsajām savstarpējām attiecībām, mūsu tenisa primadonnas piedalīsies arī dubultspēļu turnīrā. Turklāt iespēju tikt pie kādas medaļas bukmeikeri nez kāpēc augstāk novērtējuši tieši dubultspēļu sakarā. Ostapenko šī is ir otrās olimpiskās spēles, Sevastovai pirmās.

Sestdiena Tokijā būs karsta, gaisa temperatūrai ap pusdienas laiku sasniedzot +32 vai pat vairāk grādus. Tie tenisa laukumu pārvērtīs par īstu pekli un tieši tad pēc vietējā laikā laukumā būs jāiet abām mūsējām. Vispirms Sevastova mēģinās uzvarēt francūzieti Fionu Ferro, tūdaļ pēc tam Ostapenko spēlēs pret Krievijas olimpiskās komandas pārstāvi Jeļenu Vesņinu. Pēc neliela atpūtas brīža citas spēles garumā atkal būs jāiet laukumā dubultspēlē pret austrālietēm Samantu Stosuru un Ellenu Peresu. Cik tajā brīdī būs palicis spēka pēc aizvadītājām vienspēlēm, tagad prognozēt neuzņemsies neviens.

Vienspēlēs abas mūsējās pirmajā kārtā ir favorītes un, ja nenotiks lieli pārsteigumi, tad pirmo kārtu arī vajadzētu pārvarēt. Ostapenko pretiniece būs Jeļena Vesņina, kura tenisā atgriezusies pēc trīs gadu pātraukuma jau māmiņas statusā. Pirmā vienspēle tika aizvadīta tikai aprīļa beigās, Francijas atklātajā čempionātā kādreiz rangā pat 13. vietā pabijusī krieviete tika līdz trešajai kārtai, Vimbldonā līdz otrajai. Rio olimpiskās čempiones dubultspēlē Vesņinas galvenais turnīrs būs sieviešu dubultspēle kopā ar Veroniku Kudemetovu. Viņas jau pārvarējušas Tokijas pirmo kārtu. Vesņina un Kudermetova pavisam nesen Vimbldonā aizkļuva līdz finālam, kur zaudēja, neizmantojot divas mačbumbas. Krievijas tenisa federācija olimpiādes dalībniekiem sarīkoja treniņnometni Sahalīnā, kas liecina par nopietniem olimpiskajiem nodomiem.

Ja atgriežamies pie vienspēlēm, tad Vesņina divās savstarpējās spēlēs ir pārspējusi Ostapenko, tomēr šoreiz par favorīti jāuzskata rīdzinieci. Visa turnīra kopgriezumā Tokijas turnīrs gan nešķiet no tiem, kur Ostapenko varētu ilgtermiņā nospēlēt augstā līmenī. Līdzīgos apstākļos uz "hard" seguma laukumiem un pamatīgā karstumā, kādi ierasti ir sezonas pirmajā un trešajā “Grand Slam” turnīrā Austrālijā un ASV, Aļona pie lieliem panākumiem nav tikusi. Izlozes zarā trešajā kārtā iespējama tikšanās ar WTA ranga septīto numuru Karolīnu Pliškovu.

Ja karstums nav Ostapenko sabiedrotais, tad Sevastova allaž pratusi pielāgoties šādiem aptākļiem. “Man patīk spēlēt pašā lielākajā karstumā, kad neviens cits negrib iet laukumā,” Sevastovu nebaida laika apstākļi Tokijā. Viņas pirmā pretiniece ir 24 gadus vecā francūziete Fiona Ferro (64. vieta WTA rangā), par kuru visai maza informācijas ir ne tikai Latvijas tenisa līdzjutējiem, bet arī pašai Sevastovai. Spriežot pēc karjeras rezultātiem, Ferro tīkamāki ir māla seguma laukumi. Tomēr, lai cik labvēlīgi apstākļi laukumā būtu Nastjai, turnīra kopgriezumā viņas perspektīvas nav spīdošas. Ja nenotiek pārsteigumi, tad otrajā kārtā viņas pretiniece varētu būtu ranga līdere Ešlija Bārtija. Neizklausās diez ko cerīgi.

Sevastovas un Ostapenko attiecības nekad nav bijušas gludas un ik pa brīdim uzbango pa nesaskaņu vilnim. Tomēr ik pa brīdim abas devušās laukumā Latvijas komandas sastāvā, turklāt pirms nedaudz vairāk nekā trīs gadiem abas mēģināja kopā uzspēlēt arī WTA tūres turnīros.

Ostapenko un Sevastovas dubultspēļu statistikā ir divas uzvaras 2018. gadā Federāciju kausa izcīņā pret zemāka līmena pretiniecēm no Serbijas un Turcijas. Toreiz teorētiski tika runāts par abu iespējām dubultspēlē arī WTA tūrē, taču trīs mēģinājumi Dubaijā, Indianvelsā un Miami beidzās ar pārliecinošiem zaudējumiem pirmajā kārtā.

2019. gadā Sevastova muguras savainojuma dēļ neieradās uz Federācijas kausa spēli pret Vāciju, taču nākamajā nedēļā turnīrā Štutgartē apspēlēja Ostapenko, pēdējā setā pat ar 6:0. Todien Aļona savai pretiniecei izteica pārmetumus par viltus savainojumu un ne tikai, noniecināja viņas spēles prasmi un laukumā netrūka pretinieces virzienā veltītu sulīgu krievu lamuvārdu. Tobrīd šķita, ka dabūt abas tenisistes vienā laukumā pusē varētu būt teju neiespējamā misija, tomēr jau 2020. gada sākumā abas bija vienā komandā Billijas Džīnas kausa (iepriekš Federāciju kauss) mačā pret ASV, kur tika līdz izšķirošajai dubultspēlei. Tik svarīgajā brīdī pie uzvaras tikt neizdevās – 4:6, 0:6 pret Sofiju Keninu un Betāniju Mateku-Sandu. Pagajušajā vasarā Ostapenko un Sevastova vēlreiz uzspēlēja kopā “Merks” kausa izcīņā Tallinā, kur piekāpās igaunietēm Kaijai Kanepi un Anetei Kontaveitai.

“Neesam baigās dubultspēļu spēlētājas, vienkārši iesim un izbaudīsim spēli,” Latvijas komandas izredzes dubultspēlē komentēja Ostapenko. Pat ja izdevies nogludināt iepriekšējos aizvainojumus (maz ticams, ka ārpus Latvijas izlases šīs spēlētājas redzēsim spēlējam kopā), augstāk minētā dubultspēļu bilance nešķiet pārāk cerīga, lai no Ostapenko un Sevastovas sagaidītu iespaidīgu uzvaru sēriju

Pirmajā kārtā pret Austrālijas komandu mūsējās tiek uzskatītas par favorītēm, taču jāatceras, ka šī spēle sekos neilgi pēc vienspēlēm un milzīgajā karstumā tam var būt izšķiroša nozīme. Izloze sākotnēji kā iespējamās otrās kārtas pretinieces solīja karjeras laikā daudzus WTA turnīrus uzvarējušās ķīnietes Hačingu un Latišu Čanas, kuras savulaik bijušas dubultspēļu ranga pirmajā piecniekā. Tomēr Čanas pirmās kārtas spēlē visai negaidīti ar 5:7, 6:1 un supertaibreikā 6-10 zaudēja rumānietēm Monikai Nikulesku un Ralukai Olaru. Tas mūsējo spēļu zaru iekrāso nedaudz optimistiskākās krāsās.