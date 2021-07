Sesks Igaunijas posmā pēc otrās dienas ieņem ceturto vietu JWRC klasē

Sesks ar Franci Igaunijas rallijā sestdien desmitajā un 12. ātrumposmā bija trešais, 11. posmā, ko Sesks savā "Twitter" kontā nodēvēja par "ļoti ātru posmu ar daudziem tramplīniem", kā arī 13. posmā viņš bija otrais.

14. posmā izdevās uzvarēt, kaut gan laiks bija identisks kā somam Sami Pajari.

15. posmā atkal otrā vieta aiz brita Džona Ārmstronga, bet 16. posmā - vēl viena uzvara ātrumposmā, apsteidzot Pajari par 1,3 sekundēm. Tāpat arī 17. ātrumposmā tika uzvarēts, apsteidzot Ārmstrongu par 1,7 sekundēm, un 18.ā trumposmā, par pussekundi apsteidzot Pajari.

Pēc divām sacensību dienām Sesks ar Franci no līdera Pajari atpaliek par 44,2 sekundēm. Otrais 38,2 sekundes aiz soma ir slovāks Martins Koči, bet trešais vēl sekundi aiz viņa - Ārmstrongs.

"Sestdienas "Rally Estonia" ātrumposmos bijām ātrākā junioru ekipāža. Teicams sniegums, kas mums dod pārliecību pirms svētdienas," savā "Twitter" kontā ierakstīja Sesks, minot, ka tuvāko sekotāju Pajari otrās dienas sacensībās Latvijas ekipāža atstājuši aiz muguras par 5,7 sekundēm.

Visi šīs klases sportisti startē identiskās "Ford Fiesta Rally4" automašīnās.

Kopējā ieskaitē līderis ir Latvijas eksčempions Kalle Rovanpere no Somijas ("Toyota Gazoo"), bet vēl pirmajā trijniekā ir divi "Hyundai Shell Mobis" piloti, īrs Kreigs Brīns un beļģis Tjerī Nevils, kuri atpaliek jau attiecīgi 50,7 un minūti un 20,9 sekundes. Sesks kopējā ieskaitē ir 24. pozīcijā.

Pamatīgu vilšanos jau piektdien piedzīvoja Igaunijas līdzjutēji, kad mājinieku favorīta Ota Tenaka ("Hyundai Shell Mobis") ekipāža jau rīta sesijā izstājās no dienas sacensībām. Igaunijas autosporta zvaigzne trešo ātrumposmu pabeidza ar plīsušu riepu, bet nākamajā "dopā" viņš avarēja un pēc izbraukšanas pa pļavu izstājās no piektdienas sacīkstēm, tādējādi neturpinot cīņu par augstvērtīgu pozīciju. Šobrīd viņš posma kopvērtējumā ir 32. vietā ar vairāk nekā stundas atpalicību no līdera.

Svētdien tiks veikti pēdējie seši ātrumposmi.

Latvijas rallija braucējs pirmajā JWRC posmā Horvātijā bija otrais, bet otrajā izcīnīja uzvaru. Pirms Igaunijas etapa viņš bija JWRC kopvērtējuma līderis.

LMT Autosporta akadēmijas ekipāža Sesks/Francis ir līdz šim vienīgie Latvijas rallisti, kuri kāpuši uz JWRC goda pjedestāla augstākā pakāpiena. Pērn trijos no četriem sacensību posmiem ekipāža finišēja labāko trijniekā.

Pēc tam JWRC klases autosportistiem no 13. līdz 15. augustam sacensības notiks Beļģijā" bet sezonu piloti noslēgs Spānijā (14.-17.oktobrī).