Latvijas lielmeistars Vīpulis iekļūst pasaules dambretes čempionāta finālsacensībās

Vīpulis pusfināla grupā A ar trim uzvarām un sešiem neizšķirtiem (12 punkti) ieņēma otro vietu aiz pasaules eksčempiona nīderlandieša Rūla Bomstras, kurš svinēja piecas uzvaras un sakrāja 14 punktus.

Finālā no šīs grupas ar 12 punktiem iekļuva arī Krievijas Dambretes federācijas (FŠR) pārstāvis Aleksandrs Getmanskis, bet sliktāku papildrādītāju dēļ ceturtais palika Baltkrievijas pārstāvis Aleksejs Kuņica.

B grupā piekto vietu ar vienu uzvaru un astoņiem neizšķirtiem ieņēma Valneris, sakrājot desmit punktus un finālā neiekļūstot. Finālā iekļuvušie - N'Šo Žoels Atss no Kotdivuāras, Nikolajs Germogenovs no FŠR un Jitse Slumps no Nīderlandes sakrāja par punktu vairāk.

Finālcīņas sāksies otrdien.

40 dalībnieki vispirms sacentās pusfināla grupās pa desmit dambretistiem katrā, spēlējot pēc riņķa sistēmas. Trīs labākie no katras grupas iekļuva finālsacensībās, kas riņķa turnīrā turpat Tallinā noskaidros medaļniekus.

Tallinā notiek arī sieviešu sacensības, kurās 16 sportistu konkurencē Latviju pārstāv Jeļena Česnokova. Pēc sešām kārtām viņa ar vienu uzvaru, trim neizšķirtiem un diviem zaudējumiem (pieci punkti) dala desmito vietu.

Vadībā ar desmit punktiem ir Polijas pārstāve Natālija Sadovska, bet pa deviņiem punktiem ir FŠR pārstāvei Matrjonai Nogovicinai un Ukrainas dambretistei Viktorijai Motričko.

Sacensības notiek Covid-19 "burbulī" viesnīcā "Sokos Hotel Viru".

Čempionāta balvu fonds gan vīriešiem, gan sievietēm ir 20 000 eiro.

Čempioni kļūs zināmi 14.jūlijā.