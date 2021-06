LOK prezidents Žoržs Tikmers: “Atzinīgi novērtējam sadarbību ar Valsts kontroli un tās sniegtās rekomendācijas gan LOK, gan Izglītības un zinātnes ministrijai un sporta veidu federācijām valsts piešķirtā finansējuma tiesiskā un lietderīgā izlietojumā. LOK apzinās VK ziņojumā minētās problēmas saistībā ar sporta veidu federācijām piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību un caurskatāmību, un vēl pirms VK ziņojuma šī gada laikā konsekventi veic dažādus pasākumus iekšējo procesu uzlabošanai un resursu optimizācijai, kas nodrošina pārskatāmu finanšu plūsmu un LOK administratīvo izdevumu konsolidāciju un samazinājumu.”

No 2021. gada 1.janvāra Latvijas Olimpiskā komiteja ir ieviesusi vienas pieturas aģentūras modeli sadarbībā ar sporta veidu federācijām, kas paredz viena finanšu avota principu un līdz ar to finanšu plūsmas konsolidāciju un caurskatāmību.

Tāpat apspriežot dokumentu “Sporta politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam”, LOK rosina IZM šajā dokumentā ietvert uzdevumu, kas attiecas uz visas sporta nozares finansējuma sakārtošanu. Tas ir, no 2023. gada realizēt viena kanāla finansēšanas modeli Olimpiskajām un neolimpiskajām federācijām atsevišķi, nodrošinot, ka viena sporta veida federācija saņem valsts budžeta finansējumu tikai no viena finanšu avota, skaidri definējot sasniedzamus rezultātus un mērķus, vienlaikus pastiprinot finanšu plūsmas kontroli. Līdz ar to viena sporta organizācija saņemtu finansējumu tikai no viena avota, un tā varētu precīzi un mērķtiecīgi plānot sava sportistu un sava sporta veida attīstību. Šis priekšlikums paredz arī to, ka skaidri tiek nodalīts Olimpisko, neolimpisko un pielāgotā sporta federāciju finansējums.

