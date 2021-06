Ernests Gulbis ATP rangā saglabā 190.vietu

Pagājušajā nedēļā Gulbis piedalījās Vimbldonas turnīra kvalifikācijā, kurā pārvarēja divas kārtas, bet pēdējā ar 4-6, 2-6, 1-6 piekāpās amerikānim Brendonam Nakašimam. Tāpat Gulbim neveicās arī divu iepriekšējo turnīru kvalifikācijās, kurās zaudējumi piedzīvoti jau pirmajā kārtā. Pēdējā laika sniegums Gulbim gan nav liedzis noturēt 190.vietu.

Pozīcijas saglabājuši arī Mārtiņš Podžus (455.) un Kārlis Ozoliņš (989.), taču Artūrs Lazdiņš un Mārtiņš Rocēns (abiem dalīta 1599.) zaudējuši divas vietas. Trīs pozīcijas zemāk noslīdējis Jānis Podžus (dalīta 1637.).

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Ranga līderis aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, viņam seko Daniils Medvedevs no Krievijas, spānis Rafaels Nadals, Stefans Cicips no Grieķijas, austrietis Dominiks Tīms, Aleksandrs Zverevs no Vācijas, Andrejs Rubļovs no Krievijas, šveicietis Rodžers Federers, itālis Mateo Beretīni un desmitajā pozīcijā esošais spānis Roverto Bautista Aguts.

Aizvadītās nedēļas nogalē Medvedevs Maljorkas "WTA 250" turnīra finālā ar 6-4, 6-2 uzvarēja Semu Kveriju, bet šādas pašas raudzes sacensībās Īstbornā, Lielbritānijā, austrālietis Alekss de Minaurs finālā ar 4-6, 6-4, 7-6 (7:5) pārspēja itāli Lorenco Sonego. Uzvara de Minauram rangā ļāva pakāpties no 18. uz 15.vietu.

Tikmēr dubultspēļu rangā M.Podžus (550.) zaudējis vienu vietu, Gulbis aizvien ieņem 816.pozīciju, bet vietu zemāk noslīdējis arī J.Podžus (834.). Lazdiņš (1282.) atkāpies par 28 pozīcijām, Daniels Linkuns-Morozovs (dalīta 1551.) ieguvis trīs vietas, Rocēnam (1802.) piecu pozīciju kāpums, bet Ozoliņam (dalīta 1901.) - divu. Četras pozīcijas zaudējis Artūrs Kuļibaba (dalīta 2284.).