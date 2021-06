Gorecka izglābj Vācijas izlasi no izstāšanās un atstāj Ungāriju ārpus astotdaļfināla

Vāciju no zaudējuma un neizkļūšanas no apakšgrupas izglāba Leona Gorecka gūti vārti, bet pirms tam izcēlās Kajs Hāvercs. Ungāriem precīzi sita Ādams Salai un Andrāšs Šāfers.

F apakšgrupā pirmā vieta ar pieciem punktiem trīs spēlēs bija Francijai, tālāk ar četriem punktiem sekoja Vācija un Portugāle, bet divi punkti bija Ungārijai. No šīs grupas pirms pēdējās spēļu kārtas vietu astotdaļfinālā bija nodrošinājusi tikai Francija.

Jau ceturtajā minūtē Pētera Gulāši modrību ar sitienu no asa leņķa pārbaudīja Jošua Kimmihs. Taču pirmie vārtus guva ungāri, 11.minūtē pēc Rolanda Šallai piespēles ar galvu bumbu mērķī raidot Salai.

Desmit minūtes vēlāk vienā no kārtējiem Vācijas izlases vētrainajiem uzbrukumiem Matss Hummelss norībināja vārtu pārliktni. Vācieši turpināja uzbrukt, bet pirmajā puslaikā rezultātu neizmainīja.

Samērā veiksmīgi aizsardzībā spēlējošie ungāri 66.minūtē pieļāva kļūdu, kas Hāvercam ļāva panākt 1:1. Dodoties pakaļa bumbai, Gulāši nespēja izraidīt to no soda laukuma un Hāvercs bija pārāks pie vārtiem, panākot neizšķirtu.

Tiesa, nepilnu pusminūti pēc tam, kad ungāri izspēlēja bumbu no laukuma vidus, Andrāšs Šāfers apsteidza Vācijas izlases aizsardzību un ātri atjaunoja vadību. Desmit minūtes pirms pamatlaika beigām pēc Toni Krosa sitiena bumbu nedaudz lidoja garām vārtiem, turklāt blakus nebija neviena Vācijas futbolista, kurš noslēgtu uzbrukumu.

Tuvojoties mača beigām, 84.minūtē Gorecka, kurš laukumā bija no otrā puslaika pirmās puses, panāca rezultātu 2:2, kas jau derēja Vācijai, bet nederēja Ungārijai. Gorecka Vācijas izlases uzbrukumā tika pie "otrās bumbas" un ar atkārtotu mēģinājumu no aptuveni 13 metriem raidīja to tīklā.

Pirmajā kārtā Portugāle salauza Ungārijas pretestību un uzvarēja ar 3:0, bet Francija ar 1:0 uzveica Vāciju, kurai bumbu savos vārtos ieraidīja Matss Hummelss. Otrajā kārtā Ungārija noturēja neizšķirtu 1:1 pret Franciju, kamēr Vācija ar 4:2 bija pārāka pār Portugāli.

2021.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs līdz 11.jūlijam norisināsies Eiropas 11 pilsētās. Kontinenta spēcīgākā komanda tiks noskaidrota Vemblija stadionā Londonā. Atjaunotais Vemblija stadions izlašu turnīru titula maču uzņems pirmo reizi vēsturē, bet tā priekštecī savulaik tika izspēlēts 1966.gada Pasaules kausa fināls un 1996.gada Eiropas čempionāta fināls.

Pirms pieciem gadiem par Eiropas čempioni tika kronēta Portugāle, kas Parīzē notikušajā finālmačā ar rezultātu 1:0 pagarinājumā pārspēja Franciju.

Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 komandas sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām katrā. Izslēgšanas turnīra pirmajai kārtai jeb astotdaļfinālam automātiski kvalificēsies divas labākās izlases, kā arī tajā iekļūs četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Šajā Eiropas čempionātā kopumā tiks aizvadīta 51 spēle. Kad turnīrā piedalījās vēl 16 izlases, bija jānospēlē 31 mačs.