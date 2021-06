Austrijas futbolisti uzvar Ukrainu un iekļūst astotdaļfinālā

Vārtus Austrijas izlases labā guva Kristofs Baumgartners.

C apakšgrupā ar deviņiem punktiem trīs spēlēs uzvarēja Nīderlande, tālāk ar sešiem punktiem bija Austrija, trīs punktus guva Ukraina, bet Ziemeļmaķedonija palika bešā. Ukrainas izlase gūto un zaudēto vārtu starpība ir negatīva, kā dēļ cerības uz spēlēšanu astotdaļfinālā ir tikai teorētiskas.

Mača ievadā spēle ritēja no vieniem vārtiem līdz otriem, abām komandām cenšoties ātri izvirzīties vadībā. Austrieši to panāca 25.minūtē, kad pēc Dāvida Alabas izpildītā stūra sitiena precīzs no vārtu priekšas bija Baumgartners.

Mača 37.minūtē Konrāda Laimera bīstamu sitienu atvairīja ukraiņu vārtsargs Heorhijs Buščans, bet piecas minūtes vēlāk uzbrukuma smailē Marko Arnautovičam tikai nedaudz pietrūka, lai dubultotu pārsvaru. Kopumā pirmo puslaiku pārliecinošāk aizvadīja Austrijas futbolisti, kamēr ukraiņi daudz kļūdījās un nespēja mainīt cīņas rezultātu.

Otrajā puslaikā Ukraina lāga neuzlaboja savu sniegumu uzbrukumā, vien 87.minūtē pēc Romāna Jaremčuka sitiena bumba noripoja gar Austrijas izlases vārtu stabu. Neizšķirtu Ukrainai izraut neizdevās un nācās samierināties ar trešo vietu grupā.

Ukraina čempionāta ievadā vētrainā mačā atspēlējās un ar 2:3 zaudēja Nīderlandei, bet nākamajā duelī ar 2:1 uzveica Ziemeļmaķedoniju. Ukraiņiem katrā no spēlēm ar gūtiem vārtiem izcēlās Romāns Jaremčuks un Andrijs Jarmolenko.

Austrija vispirms ar 3:1 uzvarēja Ziemeļmaķedoniju, bet pēc tam ar 0:2 atzina Nīderlandes pārākumu.

2021.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs līdz 11.jūlijam norisināsies Eiropas 11 pilsētās. Kontinenta spēcīgākā komanda tiks noskaidrota Vemblija stadionā Londonā. Atjaunotais Vemblija stadions izlašu turnīru titula maču uzņems pirmo reizi vēsturē, bet tā priekštecī savulaik tika izspēlēts 1966.gada Pasaules kausa fināls un 1996.gada Eiropas čempionāta fināls.

Pirms pieciem gadiem par Eiropas čempioni tika kronēta Portugāle, kas Parīzē notikušajā finālmačā ar rezultātu 1:0 pagarinājumā pārspēja Franciju.

Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 komandas sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām katrā. Izslēgšanas turnīra pirmajai kārtai jeb astotdaļfinālam automātiski kvalificēsies divas labākās izlases, kā arī tajā iekļūs četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Šajā Eiropas čempionātā kopumā tiks aizvadīta 51 spēle. Kad turnīrā piedalījās vēl 16 izlases, bija jānospēlē 31 mačs.