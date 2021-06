Sevastova turpina krist WTA rangā

Ostapenko pagājušajā nedēļā apstājās Birmingemas "WTA 250" turnīra otrajā kārtā, bet pirmdien viņa aizvadīs pirmās kārtas maču Īstbornas "WTA 500" sacensībās. Latvijas tenisiste nedēļas laikā vietu rangā nav zaudējusi un aizvien atrodas 43.pozīcijā.

Liepājniece Sevastova pēc zaudējuma "French Open" pirmajā kārtā savu pirmo spēli aizvadīja pagājušajā nedēļā Īstbornas "WTA 500" kvalifikācijas turnīrā. Tenisiste pārvarēja pirmo kārtu, bet vēlāk zaudēja priekšsacīkšu finālā, taču pamatturnīrā iekļuva kā laimīgā zaudētāja. Pēdējā laika neveiksmīgais sniegums Sevastovai maksājis četras vietas rangā - 61.

Diāna Marcinkēviča pakāpusies par divām vietām (303.), Daniela Vismane atkāpusies par pozīciju (363.), bet Kamillai Bartonei (541.) 30 vietu kāpums un jauns ranga rekords. Trīs vietas augstāk ir Sabīne Rutlauka (900.), par vienu pakāpusies Margarita Ignatjeva (931.), Patrīcija Špaka rangā debitējusi 1063.pozīcijā, savukārt sešas un divas vietas zaudējušas attiecīgi Elza Tomase (1138.) un Darja Semeņistaja (1163.).

Vadošajā desmitniekā notikušas nelielas izmaiņas. Vietām samainījušās piektajā pozīcijā esošā ukrainiete Eļina Svitoļina un amerikāniete Sofija Kenina, kura tagad ir sestā. Līdere aizvien ir Austrālijas pārstāve Ešlija Bārtija, viņai seko japāniete Naomi Osaka, Simona Halepa no Rumānijas un Arina Sabaļenka no Baltkrievijas. Aiz Keninas ierindojas Bjanka Andresku no Kanādas, amerikāniete Serēna Viljamsa, Iga Švjonteka no Polijas un Karolīna Plīškova, kura noslēdz vadošo desmitnieku.

Aizvadītās nedēļas nogalē Berlīnes "WTA 500" turnīra finālā šveiciete Belinda Benčiča ar 6-1, 1-6, 6-3 uzvarēja krievieti Ludmilu Samsonovu, kas viņai rangā ļāva pakāpties no 12. uz 11.vietu.

Tikmēr Birmingemas "WTA 250" finālā Onsa Žabēra no Tunisijas ar 7-5, 6-4 uzvarēja Darju Kasatkinu no Krievijas.

Dubultspēļu rangā vairums Latvijas pārstāvju vietas zaudējušas. Ostapenko atkāpusies par divām pozīcijām (20.), taču Sevastova ieguvusi trīs (206.). Marcinkēviča zaudējusi divas pozīcijas (323.), pa vienai Vismane (725.) un Semeņistaja (816.), bet Bartone (907.) noslīdējusi četras vietas zemāk. Ignatjeva zaudējusi trīs vietas (939.), kamēr Špaka pakāpusies par 63 pozīcijām (996.).

Tikmēr

Latvijas vadošais tenisists Ernests Gulbis pirmdien atjaunotajā ATP rangā zaudējis divas pozīcijas un ieņem 190.vietu.

Pēdējo reizi Gulbis kortā devās pagājušajā nedēļā, kad Vācijā nepārvarēja Halles "ATP 500" kvalifikācijas turnīra pirmo kārtu. Iepriekš viņš zaudējumu cieta arī "French Open" priekšsacīkšu pirmajā mačā, bet pēdējo reizi ATP raudzes sacensību pamatturnīrā spēlēts februārī. Gulbis pirmdien rangā zaudējis divas vietas, tādējādi tagad ieņemot 190.pozīciju.

Divas vietas rangā zaudējis arī Mārtiņš Podžus (455.), Kārlis Ozoliņš atkāpies par pozīciju (989.), kamēr Artūrs Lazdiņš un Mārtiņš Rocēns (abiem dalīta 1597.) pakāpušies vietu augstāk. Jānis Podžus ieguvis divas vietas (dalīta 1634.).

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līderis aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, viņam seko Daniils Medvedevs no Krievijas, Rafaels Nadals no Spānijas, grieķis Stefans Cicips, Dominiks Tīms no Austrijas, vācieti Aleksandrs Zverevs, Andrejs Rubļovs no Krievijas, Rodžers Federers no Šveices, itālis Mateo Beretīni un desmitajā pozīcijā esošais spānis Roverto Bautista Aguts.

Svētdien Halles "ATP 500" turnīra finālā francūzis Igo Umbērs ar 6-3, 7-6 (7:4) uzvarēja Rubļovu, bet Londonā šādas pašas raudzes turnīrā Beretīni finālā ar 6-4, 6-7 (5:7), 6-3 uzvarēja britu Kameronu Noriju.

Dubultspēļu rangā tikai vienam no astoņiem Latvijas tenisistiem izdevies savas pozīcijas uzlabot. M.Podžus zaudējis četras vietas (549.), bet Gulbis (816.) un J.Podžus (833.) pa trim. Lazdiņš zaudējis 71 vietu (1254.), kamēr Daniels Linkuns-Morozovs (dalīta 1554.) ieguvis 106 pozīcijas. Rocēnam desmit vietu kritums (1807.), Ozoliņš (dalīta 1903.) zaudējis deviņas pozīcijas, taču Artūrs Kuļibaba (dalīta 2280.) trīs.