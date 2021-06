Dončičs palīdzēs Slovēnijas izlasei olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā Kauņā

Savu gatavību palīdzēt Slovēnijai pirmo reizi iekļūt olimpiskajās spēlēs Dončičs apliecināja NBA sezonas noslēguma intervijā, paziņodams: "Tas ir mans nākamais mērķis - kopā ar Slovēniju kvalificēties olimpiskajām spēlēm. Dodos uz Slovēnijas izlases treniņiem, nekādu brīvdienu."

Sezona Dončiča un Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" beidzās ar zaudējumu NBA izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, sērijā ar 3-4 piekāpjoties Losandželosas "Clippers".

Pēdējo reizi 22 gadus vecais spēlētājs savas izlases vienībā spēlēja 2017.gada Eiropas čempionātā, kopā ar turnīra vērtīgāko spēlētāju Goranu Dragiču kļūstot par galveno čempiona titula kaldinātāju. Dončičs sacensībās Turcijā tika iekļauts simboliskajā izlasē.

Šosezon Dončičs vidēji mačā guva 27,7 punktus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un 8,6 reizes rezultatīvi piespēlēja, kā arī visprecīzāk NBA karjerā meta no trīspunktu metiena līnijas - 35 procenti trāpījumu (192 no 548). Izslēgšanas spēlēs viņa rādītāji - 35,7 punkti, 10,3 rezultatīvas piespēles mačā, kā arī 40,8 procenti trāpījumu metienos no trīspunktu līnijas - bija vēl labāki.

Turnīrs Kauņā norisināsies no 29. jūnija līdz 4. jūlijam. Dončiča pārstāvētā Slovēnija sacentīsies B grupā kopā ar poļiem un angoliešiem, bet A grupā spēlēs Lietuva, Dienvidkoreja un Venecuēla.

Katras grupas divas labākās komandas iekļūs pusfinālā, bet uz Tokiju brauks tika turnīra uzvarētāji. Tas nozīmē, ka aiz spēļu borta paliks vai nu Slovēnija, vai Lietuva, kuras sastāvā būs arī tās NBA pārstāvji Domants Sabonis un Jons Valačūns.

Kauņā notiks viens no četriem atlases turnīriem. Pārējie vienlaicīgi norisināsies Kanādā, Horvātijā un Serbijā.

Vietu olimpiskajās spēlēs jau ir nodrošinājusi Spānija, Argentīna, Francija, Austrālija, ASV, Irāna, Nigērija un Japāna.

Tokijas olimpiskās spēles plānots aizvadīt no 23.jūlija līdz 8.augustam.