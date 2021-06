Japānas olimpisko spēļu ministre: atkārtota spēļu atlikšana būtu sarežģīta

Spēles Japānā jau ir pārceltas par gadu koronavīrusa pandēmijas dēļ, bet pēc japāņu raidorganizācijas NHK datiem Marukava apgalvo, ka būtu grūti nodrošināt sacensību vietas un naktsmītnes gadījumā, ja pandēmija piespiestu veikt jaunu spēļu pārcelšanu.

Britu mediji nesen ziņoja, ka atsevišķi sponsori ir ierosinājuši atlikt spēles, kurām jāsākas 23.jūlijā, uz septembri vai oktobri.

Uz to Marukava atbildēja, ka Olimpisko spēļu organizācijas komiteja neko par to nav dzirdējusi. Jebkurā gadījumā būtu diezgan grūti atlikt spēles, it īpaši tāpēc, ka pirmie ārvalstu sportisti jau ieradušies savās treniņnometnēs Japānā, viņa teica.

Japānas olimpisko spēļu organizatori un Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ir atkārtoti apņēmusies aizvadīt "drošas" spēles visiem dalībniekiem un Japānas pilsoņiem, balstoties uz stingriem Covid-19 pretpasākumiem.

Tomēr bažas joprojām pastāv pat tādā gadījumā, ja Japānas valdība šobrīd paātrina ārkārtīgi lēno vakcinācijas procesu. Pašlaik nav pazīmju, ka spēles tiks atceltas pēdējā minūtē, taču aptaujas liecina, ka daudzi japāņi vēlētos spēļu pārcelšanu uz vēlāku laiku.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.