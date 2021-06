Porziņģis pēc zaudējuma "Clippers" atpūtā dodas ar vēlmi atgriezties fiziski spēcīgāks

Jau ziņots, ka Porziņģis svētdien guva 16 punktus un iekrāja "double-double" NBA izslēgšanas turnīra pirmās kārtas izšķirošajā, septītajā spēlē, viņa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" viesos ar rezultātu 111:126 (38:35, 24:35, 23:30, 26:26) zaudējot Losandželosas "Clippers".

Sērijā līdz četrām uzvarām ar 4-3 pārāki bija Losandželosas basketbolisti, kuri sērijā atspēlējās no 0-2 un 2-3.

Par savu lomu laukumā basketbolists saka, ka sērijā pret Losandželosas "Clippers" par to nav domājis, koncentrējoties uz uzvaru sērijā.

"Darīju savu darbu un smagi strādāju laukumā gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, darot to, kas no manis tika prasīts," par sevis demonstrēto basketbolu sērijā ar Losandželosas vienību teica Porziņģis. "Protams, tā bija arī psiholoģiska cīņa pašam ar sevi, jo tas nav man ierasti un nav man komfortablākais variants. Prātā atsaucu debijas gadu līgā, kad man vajadzēja cīnīties par atlēkušajām bumbām uzbrukumā, smagi cīnīties aizsardzībā un strādāt pie citām sīkajām niansēm, ar ko varu ietekmēt spēles gaitu. To darīju visas sērijas garumā. Mēģinu spēlēt tik profesionāli, kā to varu."

"Atskatoties uz sezonu un skatot to kopā ar iepriekšējo, ar "burbuli", tā liekas kā viena supergara sezona. Man arī patraucēja meniska trauma, kuras dēļ treniņus un sezonu sāku vēlāk. Covid-19, daudzu spēlētāju iziešana no ierindas. Sezonu neuzsākām labi rezultātu ziņā, taču pēc tam atradām savu ritmu, un sāka krāties uzvaras, kuru gan bija mazāk, nekā bijām gaidījuši. Tomēr ar veiksmes palīdzību varējām finišēt arī augstāk," pēcspēles preses konferencē teica Porziņģis, piebilstot, ka tas ir bijis interesants gads.

Sezonas laikā parādījās runas par iespējamo spēlētāja aizmainīšanu uz citu komandu.

"Jūtos labi. Cenšos daudz strādāt un darīt laukumā to, ko treneri no manis prasa. Cenšos pārāk daudz nedomāt par lietām ārpus laukuma. Koncentrējos uz to, ko pats varu kontrolēt - mēģinu kļūt par labāku spēlētāju. Starpsezonā dodos ar vēlmi atgriezties basketbola laukumā fiziski spēcīgākam. Strādāšu, lai kļūtu labāks, un pārējās lietas atrisināsies," situāciju komentēja spēlētājs.

Porziņģis atteicās komentēt jautājumu par to, kas šai komandai trūkst, lai tā būtu sekmīgāka, norādot, ka tas nav viņa darbs. Viņš koncentrējas uz spēlēšanu.

Jau ziņots, ka Porziņģis svētdien laukumā pavadīja 42 minūtes un 51 sekundi, grozā raidot sešus no septiņiem divpunktu metieniem un visus četrus soda metienus. Neviens no pieciem viņa izpildītajiem tālmetieniem savu mērķi nesasniedza.

Tāpat liepājnieks izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra divas bumbas un trīsreiz pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā ielaida par astoņiem punktiem vairāk nekā iemeta.

Luka Dončičs izcēlās ar 46 punktiem, 14 rezultatīvām piespēlēm un septiņām atlēkušajām bumbām. Vēl 18 punktus un desmit atlēkušās bumbas pievienoja Dorians Finnijs-Smits, bet 14 punkti un desmit bumbas zem groziem bija Bobanam Marjanovičam.

"Clippers" vienību līdz uzvarai ar 28 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām, deviņām rezultatīvām piespēlēm un četrām pārtvertām bumbām aizveda Kavai Lenards. Ar 22 punktiem, desmit rezultatīvām piespēlēm un sešām atlēkušajām bumbām piebalsoja Pols Džordžs, bet 23 punktus guvs Markuss Moriss.

Komandas tikās arī iepriekšējās sezonas "play-off" pirmajā kārtā, "Clippers" svinot uzvaru sērijā ar 4-2.

"Mavericks" regulārajā čempionātā ieņēma piekto vietu Rietumu konferencē, bet "Clippers" bija ceturtā. Dalasieši pamatturnīrā izcīnīja par piecām uzvarām mazāk nekā pretinieki.

NBA pamatturnīrā komandas šosezon aizvadīja 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.