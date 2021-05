Turnīra rīkotāji vēl nav paziņojuši precīzu tirdzniecības sākuma laiku. Ieejas kartes varēs iegādāties IIHF oficiālajā mājas lapā un pārdošana sāksies aptuveni 24 stundas pirms spēļu sākuma. Grupu turnīra pēdējās kārtas spēļu biļete maksās 110 eiro. Covid-19 ierobežojumu dēļ spēlēs varēs apmeklēt tikai Latvijas iedzīvotāji, kuru sertifikāts apliecina, ka persona ir Latvijā vakcinēta pret Covid-19 un ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, vai arī no 22 līdz 90 dienām pēc "AstraZeneca" vakcīnas pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "AstraZeneca" vakcīnas otrās devas saņemšanas. Tāpat čempionāta spēles būs atļauts skatīties personām, kas pārslimojušas Covid-19 infekciju. Maksimālais līdzjutēju skaits “Arēna Rīga” tribīnēs ir 2600 skatītāji.

Ceturtdaļfinala spēļu biļetes maksās 220 eiro, pusfinālu 280 eiro, fināla 340 eiro. IIHF noteiktas cenas ir augstākas, kādas līdz šim bijušas pasaules čempionātos.

Jauns.lv salīdzīnāja iepiešējo pasaules čempionātu grupu turnīru biļešu cenas un secina, ka Rīgā ir līdz šim dārgākās biļešu cenas. Līdzjutējiem līdz šim dārgākajam pasaules čempionātam vajadzēja notikt pērn Šveicē, ko pandēmijas dēļ atcēla. Taču arī tur zemākās kategorijas ieejas kartes hokeja draugiem bija pieejamas par draudzīgāku cenu. Atkarībā no biļešu kategorijas, pirmā posma cenas bija noteiktas 43 līdz 132 eiro apmērā, bet uz mājinieku Šveices izlases spēlēm no 76 līdz 197 eiro.

Hokeja faniem daudz lētāks bija pēdējais notikušais pasaules čempionāts pirms diviem gadiem Slovākijā, kur grupas turnīrā biļešu cenas bija noteiktas no 25 līdz 75 eiro. “Dārgākās biļetes 60 un 75 eiro cenā Latvijas līdzjutējiem bija jāpērk tikai uz spēli pret Čehiju, taču tās bija liels deficīts un ļoti grūti atrodamas. Uz citām spēlēm biļetes bija lētākas. Arī pērn Šveicē dārgākas bija tikai atsevišķas spēles uz pieprasītākām komandām, bet vidējā cena Latvijas izlases līdzjutējam būtu bijusi ap 80 eiro uz spēli,” sarunā ar Jauns.lv atklāj sporta tūrisma eksperte Ludmila Glazunova, kura uz pasaules čempionātiem aizvedusi daudzus tūkstošus mūsu fanu.

Salīdzinoši dārgas ieejas kartes bija arī 2018. gada pasaules čempionātā Dānijā, kur pirmā posma biļešu cenas svārstījās no 29 līdz 99 eiro. Vēl pirms gada Vācijā lētākās biļetes Ķelnes arēnas tālākajos nostūros varēja nopirkt par 19 eiro, labākajās vietās par 59 eiro.

Latvija pasaules čempionātu pirmo reizi uzņēma 2006. gadā un arī toreiz biļetes pamatīgi sita pa līdzjutēju kabatu. Lētākās bija stāvvietas uz priekšsacīkstēm, un tās maksāja 5 latus. Sēdvietas uz priekšsacīkstēm varēja iegādāties sākot no 19 latiem, bet fināla apmeklējums bija no 110 līdz 198 latiem. Neraugoties uz tam laikam milzīgajām cenām, tās tik un tā bija deficīts.

Pasaules čemponātu Rīgā varēs apmeklēt tikai Latvijas līdzjutēji, lai gan interesi izrādījuši arī ārzemnieki. “Par iespēju apmeklēt pasaules čempuonāta izšķirošās spēles interesējās Šveices, Čehijas un Zviedrijas līdzjutēji, tomēr šāda iespēja nebūs. Fināla biļešu noteiktā cena 340 eiro varētu būt ierastajā līmenī. Biļetes uz turnīra pēdējo spēli ierasti bijušas deficīts un lielā pieprasījuma dēļ tās nereti nācies gādāt ar starpnieku palīdzību, tādēļ biļešu cena daudziem bijusi krietni lielāka nekā norādīts uz pašas biļetes. Tomēr kopumā šogad biļetes ir dārgākas un ir pielīdzinātas Šveicē paredzētā čempionāta līmenim,” norāda Glazunova.

Biļešu dārdzība diez vai atturēs līdzjutējus no vēlmes apmeklēt pēdējo izšķirošo cīņu par ceturtdaļfinālu pret Vācijas izlasi. Problēmas drīzāk var sagādāt nepieciešamo prasību izpilde, jo pilnu vakcināciju pabeidzis retais. Otrdien uz arēnu nedosies arī Sporta draugu kluba “Namejs”vadītājs Jānis Barkāns, taču to darīšot vairāki viņa kolēģi. “Protams, ka fanu aprindās interese ir liela, taču grūti prognozēt, cik ir vakcinēti, cik ir izslimojuši. Ceram, ka arēnā būs piecas sešas bungas un no aktīvāku fanu pulka kādi pieci desmiti varēs apmeklēt spēli pret vāciešiem,” cerības par kārtīgu atbalstu nav atmetis Barkāns. Tomēr lielākā daļa līdzjutēju joprojām fanos pirmajā rindā pie TV ekrāna un spēlētājus varēs uzmundrināt ceļā uz un no viesnīcas.

