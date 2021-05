Porziņģim 20 punkti uzvarētā "play-off" turnīra otrajā spēlē

Losandželosas "Clippers" savā laukumā nespēja uzvarēt jau otro maču pēc kārtas, piekāpjoties Porziņģa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" ar 121:127 (33:35, 40:36, 19:30, 29:26). Sērijā ar 2-0 vadībā ir "Mavericks".

Porziņģis laukumā pavadīja 32 minūtes un vienu sekundi, kuras laikā grozā raidīja piecus no astoņiem divpunktu, trīs no četriem trīspunktu metieniem un vienu no diviem "sodiņiem".

Latvijas basketbolista kontā bija arī četras atlēkušās bumbas, trīs pārķertas bumbas, divi bloķēti metieni, četras personiskās piezīmes un +/- rādītājs +10.

Luka Dončičs uzvarētājiem guva 39 punktus, pa septiņām reizēm rezultatīvi piespēlēja un izcīnīja atlēkušās bumbas, kā arī septiņreiz kļūdījās. Timam Hārdevejam junioram tika 28 punkti.

"Clippers" nelīdzēja arī Kavai Lenarda gūtais 41 punkts, kā arī Pola Džordža 28 punkti, 12 izcīnītas bumbas zem groziem un sešas rezultatīvas piespēles.

"Mavericks" bija vadībā visu pirmo ceturtdaļu, lielāko pārsvaru pēc Maksi Klēbera divpunktu metiena panākot ceturtdaļas vidū (22:13). Otrās ceturtdaļas sākumā mājinieki panāca Dalasas vienību, un līdz puslaika beigām risinājās cīņa punkts punktā.

Pastāvīgu vadību dalasieši atguva otrā puslaika sākumā, trešās trešdaļas beigās pirmoreiz spēlē pārsniedzot desmit punktu pārsvaru - 94:83 pēc diviem precīziem Tima Hārdeveja jaunākā soda metieniem.

Pēdējā ceturtdaļā rezultāta starpība svārstījās desmit punktu robežās, tikai beigās "Clippers" basketbolistiem pietuvojoties.

Komandas tikās arī iepriekšējās sezonas "play-off" pirmajā kārtā, "Clippers" svinot uzvaru sērijā ar 4-2.

"Mavericks" regulārajā čempionātā ieņēma piekto vietu Rietumu konferencē, bet "Clippers" bija ceturtā. Dalasieši pamatturnīrā izcīnīja par piecām uzvarām mazāk nekā pretinieki.

NBA pamatturnīrā komandas šosezon aizvadīja 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.