LOK piedāvā priekšlikumu, kā sakārtot sporta nozares finansējuma modeli

LOK piedāvā dokumentā “Sporta politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam” ietvert uzdevumu, kas attiecas uz visas sporta nozares finansējuma sakārtošanu.

"Mūsu priekšlikums nodrošinātu sportam atvēlēto valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgāku izlietojumu, skaidri definējot sasniedzamus rezultātus un mērķus, vienlaikus pastiprinot finanšu plūsmas kontroli un caurspīdīgumu. Līdz ar to viena sporta organizācija saņemtu finansējumu tikai no viena avota, un tā varētu precīzi plānot savu budžetu, nodrošinot tā konsolidāciju un caurspīdīgumu. Šis priekšlikums paredz arī to, ka skaidri tiek nodalīts Olimpisko, neolimpisko un pielāgotā sporta federāciju finansējums," norāda LOK prezidents Žoržs Tikmers.

Tāpat LOK atkārtoti lūdz papildināt dokumentu ar konkrētu rīcību attiecībā uz Bobsleja un kamaniņu trasi Siguldā, izstrādājot un īstenojot tās rekonstrukcijas projektu, lai nodrošinātu turpmāku trases atbilstību izvirzītajām starptautiskajām prasībām (tai skaitā bobsleja četriniekiem) un saglabātu trases konkurētspēju ilgtermiņā.

LOK arī aicina formulēt dokumentā attieksmi pret Murjāņu Sporta ģimnāzijas attīstību, izvērtējot tās esošo darbību, sporta disciplīnu efektivitāti Latvijas sporta kartē, audzēkņu reālo potenciālu kļūt par sporta izcilībām, piedāvājot sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm duālās karjeras iespējas.