Maļuka un Sisojeva ārpus labāko četrdesmitnieka Eiropas čempionātā peldēšanā

Maļuka 50 metru peldējumā uz muguras priekšsacīkstēs finišēja pēc 30,00 sekundēm. Viņa startēja vājākajā no sešiem peldējumiem un uzrādīja otro labāko laiku no piecām sportistēm.

Summā Maļuka ieņēma 46. vietu 54 startējušo peldētāju konkurencē.

Sisojeva 100 metrus brasā priekšsacīkstēs veica vienā minūtē un 10,91 sekundē, kas bija astotais laiks otrajā vājākajā no sešiem peldējumiem.

Ar sasniegto rezultātu Sisojeva ieņēma 52. pozīciju 60 peldētāju konkurencē.

Latviju Eiropas čempionātā Ungārijā pārstāvēs seši sportisti - Arina Baikova, Arina Sisojeva, Ieva Maļuka, Gabriela Ņikitina, Daniils Bobrovs un Ģirts Feldbergs.

Eiropas čempionāts ūdens sporta veidos, kurā piedalās sportisti no 51 valsts, sākās jau šīs nedēļas sākumā, taču peldēšanas sacensības norisināsies no 17. līdz 23.maijam. Latvijā dzīvojošie sportisti uz Budapeštu devās jau piektdien, savukārt dienu vēlāk delegācijai no Kazaņas pievienojās arī Arina Baikova.