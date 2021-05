Anete Šteinberga kļuvusi par Turcijas vicečempioni

"Galatasaray" mājās ar 56:71 (17:27, 11:12, 14:19, 14:13) zaudēja Stambulas "Fenerbahce", kas sērijā līdz trim uzvarām uzvarēja ar 3-0.

Šteinberga nospēlēja 31 minūti un 16 sekundes, kuru laikā grozā raidīja tikai vienu no 13 metieniem no spēles. Viņa trāpīja vienu no desmit divpunktu metieniem, bet garām mērķim lidoja visi trīs tālmetieni. Šteinberga izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, četrreiz rezultatīvi piespēlēja, pa reizei kļūdījās un pārķēra bumbu, kā arī trīsreiz tika nobloķēta. Basketboliste nopelnīja četras personiskās piezīmes, pretinieces izprovocēja uz trim pārkāpumiem un spēli noslēdza ar efektivitātes koeficientu viens, kā arī otru sliktāko +/- rādītāju spēlē -17.

Uzvarētāju labā 23 punktus guva Keila Makbraida, bet Alīnai Jagupovai bez 18 punktiem arī piecas atlēkušās bumbas, septiņas rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas. "Galatasaray" rindās rezultatīvākā ar 17 punktiem bija bijusī "TTT Rīga" centra spēlētāja Kuanitra Holingsvorta.

Ceturtdaļfinālā Šteinbergas klubs ar 2-0 uzvarēja Adanas "Botas", bet pusfinālā ar 3-2 pārspēja Ankaras "Nesibe Aydin" komandu.

Tikmēr Stambulas "Fenerbahce" pusfinālā ar 3-0 pārliecinoši uzvarēja Ankaras "Čankaja Universitesi".

"Galatasaray" komanda regulārajā čempionātā 26 spēlēs piedzīvoja vien trīs neveiksmes un ieņēma otro vietu. Bez zaudējumiem regulāro čempionātu noslēdza Stambulas "Fenerbahce".

Pērn Turcijas čempionātā uzvarētājas netika noskaidrotas, bet iepriekšējos divus gadus titulu izcīnījusi "Fenerbahce".