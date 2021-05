Dambretes skolas "Domātprieks" sportisti ved mājās 12 medaļas

Sacensības sākās ar jauniešu čempionātu, kas norisinājās pēc starptautiskās/krievu versijas 64-lauciņu dambretē trīs veidu programmās: klasiskā, ātrspēle un blitz. Sacensībās piedalījās spēlētāji no 10 valstīm: Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Krievijas, Turcijas, Uzbekistānas, Ukrainas un Igaunijas.



Pirmajā sacensību dienā tika uzsākts blitz dambretes turnīrs, kurā piedalījās 73 spēlētāji no 9 valstīm. Šajā turnīrā Latvija izcīnīja trīs medaļas: meiteņu grupā līdz 27 gadiem 1.vietu izcīnīja Marija Magdalēna Nereda, zēnu grupā līdz 14 gadiem zeltu ieguva Pēteris Kripans, bet jaunākajā meiteņu kategorijā līdz 9 gadiem, godpilno 2.vietu ieguva Alise Misāne.



24.aprīlī sākās Pasaules Kausa posms dambretē. Sacensībās piedalījās 31 spēlētājs no 8 valstīm. Latvijas kontā divas godalgas: zelta medaļu izcīnīja dambretes meistars Roberts Misāns, un ar iegūto bronzas medaļu sieviešu kategorijā, savu sasniegumu kontu papildināja Marija Magdalēna Nereda.

14 Foto Dambretes skolas "Domātprieks" sportisti no Turcijas ved mājās 12 medaļas +10 Skatīties vairāk



Sacensību trešajā dienā Eiropas jaunieši sacentās ātrajā dambretē. Sacensības notika pēc mikro spēļu sistēmas no divām spēlēm ar laika kontroli 7 minūtes + 3 sekundes katram gājienam. Zēnu U-14 grupā latvieši izcīnīja divas medaļas: otrā godalga un sudraba medaļa Pēterim Kripanam, bet bronzas medaļa Ernesta Kalniņa īpašumā. Arī meitenes cīnījās godam un nopelnīja trīs godalgas. Jau trešo reizi uz pjedestāla kāpa talantīgā dambretiste Marija Magdalēna Nereda (U-27) ar izcīnīto 2.vietu. Malvīnei Misānei pirmais sudrabs šajā turnīrā vecumā līdz 14 gadiem, bet U-9 grupā savu pirmo turnīra zelta godalgu izcīnīja Alise Misāne.



28.aprīlī norisinājās Pasaules kausa posms 100-lauciņu dambretē. Sacensības notika pēc Šveices sistēmas 9 kārtās ar laika kontroli 5 ’+ 3″. Kopā piedalījās 26 spēlētāji no 8 valstīm. Kārtējo reizi pierādot savu meistarību, 1.vietu izcīnīja Latvijas dambretists Roberts Misāns, un jau ceturto medaļu šajā turnīrā ieguva Marija Magdalēna Nereda, ierindojoties 2.vietā sieviešu kategorijā.



30. aprīlī noslēdzās Eiropas jauniešu čempionāta klasiskā programma, kur piedalījās 71 spēlētājs no 8 valstīm. Latvijas delegācijai šis bija ļoti veiksmīgs posms ar iegūtām 4 medaļām. Zēnu U-14 grupā pjedestāla augšgalā bija divi Latvijas dambretisti: Pēteris Kripans ar iegūto zelta medaļu un Ernests Kalniņš mājās vedīs sudraba godalgu. Meiteņu kategorijā divas sudraba medaļas: kārtējais triumfs Marijai Magdalēnai Neredai (U-27) un Alise Misānei (U-9).

Turnīra tabulas un rezultāti pieejami šeit.