Neilands trešo reizi karjerā piedalīsies "Giro d'Italia" sacensībās

Izraēlas riteņbraukšanas komanda "Israel Start - Up Nation" sastāvu dalībai Itālijas tūrē paziņoja trešdien. Neilands iepriekš šajās sacensībās startējis 2018. un 2019. gadā.

Velobrauciens startēs 8.maijā Turīnā, kad tiks veikts deviņu kilometru individuālais brauciens. Tikmēr tūre noslēgsies 30.maijā Milānā ar 29,4 kilometru garu individuālo braucienu. Pa vidu iespējas sevi apliecināt būs gan kalnu braucējiem, gan sprinteriem, gan arī tiem, kuru mērķis ir uzvarēt no atrāvieniem.

"Giro d'Italia" velobrauciens šogad risināsies jau 104. reizi. Šī tradicionāli ir arī pirmā no trijām sezonas grandtūrēm. Daļai pasaules vadošo braucēju tieši "Giro d'Italia" ir sezonas galvenie mērķi.

Īpaši tas attiecas uz itāļu braucējiem, taču savus nospiedumus šajā grandtūrē atstājuši arī Latvijas braucēji. Pāri visam stāv Pjotra Ugrjumova izcīnītā otrā un trešā vieta kopvērtējumā attiecīgi 1993. un 1995.gadā. Uzvaru etapā 1999.gadā izcīnīja Romāns Vainšteins, kamēr uz goda pjedestāla kāpis arī dobelnieks Andris Naudužs, kurš 2004.gadā bija trešais vienā no etapiem.

Pēdējā laikā ar labāko sniegumu Itālijas tūrē var lepoties Neilands, kurš 2019.gadā 17.etapā bija piektais.

Jau labu laiku iepriekš bija zināms, ka komandas līderis cīņā par kopvērtējumu būs īrs Dens Martins. Bez Neilanda un Martina, sastāvā iekļauti arī Patriks Bevins, kurš lieliski palīdzēja Neilandam "Parīze - Nica" velobraucienā, Austrijas čempions individuālajā braucienā Matiass Brendls, itāļu sprinteris Davids Čimolajs, viņa tautietis Alesandro de Marči, brits Alekss Dausets un Izraēlas riteņbraucējs Gajs Nivs.

Komandas mērķis ir cīnīties gan par augstu vietu kopvērtējumā, gan arī pacīnīties par uzvaru atsevišķos etapos. Šeit iespējas var rasties arī Neilandam. Galvenie tūres kopvērtējuma favorīti būs "Ineos Grenadiers" braucējs Egans Bernals no Kolumbijas, krievs Aleksandrs Vlasovs no "Astana", spānis Mikels Landa ("Bahrain - Victorious"), talantīgais beļģis Remko Evenpūlss ("Decuninck - Quick Step") un Saimons Jeitss ("BikeExchange") no Lielbritānijas.