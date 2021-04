Samoilovs/Šmēdiņš četru zvaigžņu turnīrā Kankunā iekļūst izslēgšanas cīņās

F grupas otrajā spēlē Samoilovs/Šmēdiņš svētdien ar 2-1 (21:15, 18:21, 15:12) pieveica norvēģus - Hennriku Molu un Matīasu Berncenu, kuri izsēti ar 27.numuru, ieņemot trešo vietu grupā.

Jau ziņots, ka F grupas pirmajā mačā Samoilovs/Šmēdiņš, kuri turnīrā saņēmuši 11.numuru, ar 1-2 (21:17, 19:21, 14:16) piekāpās amerikāņiem Džeikobam Gibam un Teiloram Krebam, kuri izsēti ar ceturto numuru.

Jau ziņots, ka Anastasija Kravčenoka un Varvara Brailko piektdien zaudēja pirmajā kvalifikācijas kārtā un nepārvarēja atlasi. Otrajā posmā Kravčenoka jau spēlēs kopā ar savu ierasto partneri Tīnu Graudiņu.

Turnīrā nepiedalās Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs, jo Pļaviņam konstatēta saslimšana ar Covid-19.

Meksikā no 16. līdz 20.aprīlim norit viens no kopumā trim tur paredzētajiem Pasaules tūres četru zvaigžņu posmiem. Otrais posms Meksikā gaidāms no 22. līdz 26.aprīlim, bet trešais - no 28.aprīļa līdz 2.maijam.

Pļaviņš/Točs un Graudiņa/Kravčenoka Latvijai jau nopelnījuši pa vienai ceļazīmei uz Tokijas olimpiskajām spēlēm, bet labas iespējas kvalificēties ir arī Samoilovam/Šmēdiņam.

Samoilovs/Šmēdiņš sezonas pirmajā Pasaules tūres posmā Dohā izcīnīja dalītu piekto vietu, bet Pļaviņš/Točs turnīru noslēdza dalītā 25.vietā.