Freimanim 24 punkti un rezultatīvākā spēlētāja tituls; "Stelmet Enea" iekļūst Polijas čempionāta finālā

Freimaņa un Jāņa Bērziņa pārstāvētā Polijas komanda ar 80:75 (20:17, 23:16, 18:25, 19:17) uzvarēja Vroclavas "Slask" un sērijā līdz trim uzvarām svinēja panākumu ar 3-0.

Freimanis laukumā pavadīja 34 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā grozā raidīja sešus no deviņiem divpunktu un trīs no pieciem divpunktu metieniem, kā arī realizēja trīs no četriem "sodiņiem". Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, pa reizei kļūdījās un bloķēja pretinieka metienu, nopelnīja trīs personiskās piezīmes un spēli noslēdza ar +/- rādītāju +8.

Bērziņš nospēlēja 18 minūtes un 56 sekundes, grozā raidot trīs no pieciem divpunktu metieniem un realizēja vienīgo soda metienu, kā arī aizmeta garām grozam trīs trīspunktu metienus. Viņš arī pa reizei izcīnīja atlēkušo bumbu un rezultatīvi piespēlēja, nopelnīja četras personiskās piezīmes un spēli noslēdza +/- rādītāju -2.

Vroclavas komandā 18 punkti un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Aleksandrs Dzeva.

Finālā pretī stāsies pāra Ostrov Velkopolski "Stal" un Varšavas "Legia" pāra uzvarētāja. Pagaidām ar 2-0 sērijā vadībā ir "Stal".

Ceturtdaļfinālā Zelona Guras vienība ar 3-1 pieveica Stargardas "PGE Spojnia".

Jau ziņots, ka Mārtiņa Laksas iepriekš pārstāvētā Ļubļinas "Start" ceturtdaļfinālā ar 1-3 piekāpās Ostrov Velkopolski "Stal".

Pagājušajā sezonā Covid-19 dēļ izslēgšanas spēles netika aizvadītas, par uzvarētāju pasludinot Zelona Guras komandu.