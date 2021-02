Kristaps Neretnieks jauno sezonu sāk ar uzvaru Spānijā

Neretnieks Spānijā sacensībās piedalījās ar zirgu "J’adore Van’t Voortveld". Sportistam "Longines Ranking" sacensībās izdevās pārliecinoši uzvarēt, bet "Grand Prix" maršrutā izcīnīta trešā vieta.

"Sezonu esam sākuši ar lieliskiem rezultātiem, visiem zirgiem bija sešu nedēļu pauze, visi ir atpūtušies, leca ļoti labi un sezonu iesāka tiešām pārliecinoši," par pirmajiem šī gada startiem sarunā ar LJF saka jātnieks Neretnieks.

"Sākām sezonu Valensijā, divi zvaigžņu statusa sacensībās, kopā startēju ar pieciem zirgiem - septiņu gadu vecu zirgu konkurencē ar "Chicarito" un četriem lielajiem zirgiem "Udgi Girl des GY", "Go Four It B", "Cerosino" un "J’adore Van’t Voortveld" - katram ir vismaz viena godalgota vieta vai pjedestāla vieta un "J’adore pat divas" - uzvara un trešā vieta pasaules reitinga maršrutos. Kopā šajā nedēļas nogalē esam ieguvuši 90 reitinga punktus, kas ir kolosāli," piebilst Neretnieks.

Sportists arī atklāja, ka izdevies vienoties par divām jaunām sadarbībām.

"Mums ir divas jaunas sadarbības ar zirgiem, viens no viņiem - desmitgadīgais "Cerosino", kurš pie manis ir burtiski dažas dienas, tāpēc neko daudz par viņu nevaru pateikt. Pirmajā dienā lecām 130 centimetru maršrutu lēni, mierīgi bez soda punktiem, bet sestdien vidējā apļa finālā ar 140 centimetru augstiem šķēršļiem un pārlēkšanu ieguvām trešo vietu. Zirgs ir spēcīgs un skaists, šķiet, rezultāts arī runā pats par sevi," saka Neretnieks.

Neretnieks nākamos mēnešus pavadīs Spānijā un Portugālē, kur šobrīd notiek lielākās konkūra sacensības un turnīri Eiropā. Sarunā ar LJF Neretnieks pauda cerību, ka sacensību kalendārā izmaiņas netiks veiktas, jo šogad pirms Tokijas olimpiskajām spēlēm dalība mačos ir īpaši svarīga.

Neretnieks ir pirmais neatkarīgās Latvijas un Baltijas valstu jātnieks, kurš kvalifikācijas ceļā izcīnījis tiesības startēt Tokijas olimpiskajās spēlēs konkūra disciplīnā. Šo panākumu sportists 2019. gadā ieguva ar zirgu "Moon Ray".