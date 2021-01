Handbola intrigas: 12 slovēņu spēlētāji pirms izšķirošā mača pret mājiniekiem mīklaini saindējas

Piektdienas pusfinālos savā starpā tiekas par galveno favorīti uzskatītā esošā pasaules čempione Dānija, kas dramatiskā ceturtdaļfinālā izslēdza mājinieci Ēģipti, ar pēdējo divu Eiropas čempionātu uzvarētāju Spāniju, kā arī visās spēlēs līdz šim uzvarējusī Francija ar iepriekšējā Ēģiptē notikušā pasaules čempionāta (1999. gadā) uzvarētāju Zviedriju.

Dāņu ceļš līdz pusfinālam bija ļoti dramatisks, jo pat divos pagarinājumos netika noskaidrots uzvarētājs un tikai pēcspēles metienu sērijā izdevās pieveikt mājiniekus ēģiptiešus, kuri tikai caur adatas aci iekļuva izslēgšanas spēlēs. Ēģiptes handbolistus ceturtdaļfinālā ieveda neizšķirts grupu turnīra pēdējā mačā pret Slovēniju, kas planētas meistarsacīkšu rīkotājus vaino ne pārāk godīgā rīcībā.

Slovēnijas Handbola federācija pēc neizšķirta, kas viņiem bija zaudējuma svarā, paziņoja, ka 12 valstsvienības spēlētāji, ieskaitot aizsardzības balstu līnijas spēlētāju Blažu Blagotinšeku, pirms izšķirošās grupu turnīra spēles bija saindējušies ar ēdienu. Slovēņi sacensību rīkotājiem pārmet nepietiekamo interesi par notikušo, nepaskaidrojot, kādu tieši rīcību viņi sagaidīja.

Ēģiptes Handbola federācijas prezidents Hišams Nazrs, kurš ir arī sacensību orgkomitejas prezidents, bija visai noskaities par slovēņu izteikumiem: “Slovēnijas puses apgalvojumi ir pilnīgi nepatiesi, man ir neērti atkārtot šos vārdus. Es cerēju, ka viņi pateiks mums pateicību par labu organizāciju un viesmīlību, nevis šādi aizbildināsies par sakāvi laukumā. Es nesaprotu, kāpēc mēs runājam par šo tēmu, ignorējot turnīra organizēšanas panākumus. Pārējās komandas Ēģiptē ir laimīgas, un viss notiek labi. Ēģipte ir viena no tām pasaules valstīm, kas, organizējot turnīrus, handbola komandas ievieto augstākās kvalitātes pieczvaigžņu viesnīcās, un es domāju, ka šīs viesnīcas ļoti rūpējas par savu starptautisko reputāciju.”

Nazrs skaidro, ka Slovēnija dzīvojusi viesnīcā kopā ar vēl 11 valstsvienībām. Visas komandas ēdušas vienus un tos pašus ēdienus un nekādas sūdzības no citiem nav bijušas. Turklāt no Slovēnijas federācijas netika saņemta nekāda sūdzība, nekāds ziņojums par saindēšanos pirms izšķirošās spēles. Pēc Nazra domām, izšķirošajā spēlē laukumā slovēņi izskatījās gana veselīgi. Tāpat viņam nav skaidrs, ja reiz kaut kas ticis piebērts tieši viņu ēdienam, kāpēc tad citiem slovēņu spēlētājiem neesot bijušas nekādas sūdzības, jo komanda tak ēdusi vienu un to pašu un vienā laikā.

Pasaules čempionāta organizatoru komitejas prezidents uzsver, ka nekāda oficiāla vēstule no slovēņiem nav saņemta, tāpēc viņš pieprasa, lai Federācija atbildētu par saviem nepatiesajiem vārdiem, kas bojā rīkotāju reputāciju.

Tikmēr Dānijas Handbola federācijas Sporta direktors Mortens Henriksens apgalvo, ka Slovēnijas handbolisti neesot bijuši diez ko profesionāli pasaules čempionāta laikā: “Mums ir pierādījumi, ka Slovēnijas spēlētāji turnīra laikā nav par sevi diez ko rūpējušies, mums ir fotoattēli, kas pierāda, ka viņi pasūtīja picu ārpus viesnīcas, kurā viņi uzturējās.”

Saistītās ziņas FOTO: handbola izlases līderis ar ne pārāk sportisku augumu - pasaules čempionāta kolorītākais dalībnieks Handbola pasaules čempionāta priekšvakarā divas izlases spiestas atsaukt dalību no turnīra Kaboverdes handbola izlase nespēj nokomplektēt sastāvu PČ spēlei

Hišams Nazrs par Dānijas pārstāvja komentāru izteicās sekojoši: “Mēs neesam redzējuši, kā slovēņu spēlētāji ēd pica, kas pasūtītas ārpus viesnīcas, bet, ja tas apstiprināsies, viņiem tiks piemērotas sankcijas par Starptautiskās Handbola federācijas noteikumu pārkāpšanu.”