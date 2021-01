Latvijas U-21 futbola izlase ielozēta vienā grupā ar vareno Vāciju

Ceturtdien Nionā notikušajā izlozē no pirmā groza B grupā kopā ar Latviju tika ielozēta Vācija, no otrā - Polija, no trešā - Izraēla, no ceturtā - Ungārija un no piektā - Sanmarīno.

Latvija pirms izlozes bija ievietota piektajā grozā.

Kvalifikācijas turnīrā piedalīsies 53 vienības, kas salozētas deviņās grupās.

Katra ar katru komandas izspēlēs divas spēles - mājās un viesos. Deviņu grupu uzvarētājas un labākā otrās vietas ieņēmēja uzreiz kvalificēsies finālturnīram. Otro komandu konkurencē vērā netiks ņemtas spēles ar sesto vietu ieguvējām grupās.

Pārējās astoņas otro vietu ieguvējas tiks salozētas četros pāros, kuru uzvarētāji divu maču summā arī iekļūs kontinenta 16 labāko vienību sacensībās.

Eiropas U-21 čempionāta finālturnīrs 2023. gadā notiks Gruzijā un Rumānijā.

Abas mājinieces automātiski kvalificējušās 16 komandu finālturnīram.

Sacensībās drīkst piedalīties spēlētāji, kas dzimuši pēc 2000. gada 1. janvāra.