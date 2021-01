Lebrons Džeimss Klīvlendā atgriežas ar 46 punktiem un uzvaru

Klīvlendas "Cavaliers", kurā Džeimss aizvadīja savas pirmās septiņas sezonas līgā, bija spiests savā laukumā atzīt čempionvienības Losandželosas "Lakers" pārākumu ar 108:115 (23:34, 35:31, 31:22, 19:28).

Džeimss finišēja ar 46 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm.

"Vienmēr ir lieliski justies iegūt uzvaru, it īpaši purpursarkanās un zelta krāsas kreklā," pēc mača sacīja Džeimss.

"Es tikai cenšos veidot savu spēli tā, lai varētu pretiniekus pārspēt visos aspektos, sākot ar metieniem no perimetra, no vidējā diapazona, kā arī groza tuvumā," piebilda basketbolists. "Vienkārši cenšos dominēt tur, kur atrodu trūkumus aizsardzībā, un šovakar es to spēju paveikt."

"Lakers" treneris Frenks Vogels bija pārsteigts par kārtējo 36 gadus vecā nenovecojošā Džeimsa sniegumu.

"Fantastiski ir tikai redzēt, ka viņš joprojām var to tā ieslēgt," sacīja Vogels. "Skaidrs, ka viņš gribēja uzvarēt pret savu bijušo komandu šeit. Tā tas viņam būs mūžīgi."

"Lakers" rindās ar 17 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām finišēja Entonijs Deiviss.

Ar 14 uzvarām un četrām neveiksmēm "Lakers" ieņem pirmo vietu līgā. Rietumu grupā otrā ar bilanci 13-4 ir Losandželosas "Clippers", kas otrdien spēlē Atlantā.

Citā spēlē Bruklinas "Nets" savā laukumā ļāva Maiami "Heat" iemest vien 85 punktus - 98:85 (15:21, 26:24, 29:26, 28:14).

Džeimss Hārdens, kurš šī mēneša sākumā no Hjūstonas ieradās "Nets" ievērojamā tirdzniecības darījumā, aizvadīja lielisku ceturto ceturtdaļu, Bruklinas klubam tomēr pārspējot pavājo Maiami komandu.

2018.gada NBA vērtīgākais spēlētājs pēdējā ceturtdaļā guva 16 no saviem 20 punktiem un līdzās Kevinam Durantam kļuva par vienības rezultatīvāko spēlētāju. Hārdenam arī astoņas rezultatīvas piespēles, bet Durentam 13 atlēkušās bumbas.

Hārdena un Duranta ieguldījums ceturtajā ceturtdaļā izrādījās izšķirošs, duetam realizējot trīspunktniekus Bruklinas vienības 15:0 izrāvienā.

Kairijs Ērvings finišēja ar 16 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām, bet viesiem 26 punkti un desmit atlēkušās bumbas Bemam Adebajo un 21 punkts Goranam Dragičam.

Uzvara Austrumu grupā uzlaboja "Nets" sezonas bilanci līdz 11-8, kas dod piekto vietu.

"Astoņus gadus Hjūstonā biju lomā, kur es kontrolēju bumbu," sacīja Hārdens pēc spēles. "Tagad man tā ir atšķirīga pieredze, taču tā joprojām ir lieliska. Kad iemācīsimies spēlēt savā ritmā, mums būs daudz vieglāk."

Nets treneris Stīvs Nešs uzslavēja Bruklinas vienības jauno zvaigzni.

"Viņš bija lielisks," Nešs sacīja par Hārdenu. "Mēs sākam redzēt, ko viņš var izdarīt, metot bumbu grozā. Viņš ir viens no lieliskākajiem uzbrukuma spēlētājiem, kāds jebkad spēlējis. Viņš ir tik efektīvs, ka manipulē ar aizsardzību un veic pozitīvas darbības pat tad, ja viņš negūst punktus."

Bruklina sāk gūt vairāk labuma no Durenta, kurš pēc atgriešanās spēlē pēc gada ilgas traumas ārstēšanas 14 spēlēs pēc kārtas ir guvis 20 vai vairāk punktus.

"Psiholoģiski jūtu, ka joprojām piemērojos spēles ātrumam, bet fiziski es jūtos solīdi," saka Durents. "Vienkārši cenšos iznākt laukumā un dot ieguldījumu, paļaujoties uz ieguldīto darbu."

Citviet Detroitas "Pistons" mājās pārsteidza Austrumu grupas līderi Filadelfijas "76ers", uzvarot ar 119:104 (34:23, 30:27, 25:25, 30:29).

Delons Raits uzvarā ieguldīja 28 punktus, septiņas atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles. 25 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles pievienoja Džeremijs Grānts, bet 20 punkti Veina Elingtona kontā.

Pretiniekiem 25 punktus un septiņas bumbas zem groziem sakrāja Tobiass Heriss.

"Pistons" Austrumu grupā ar bilanci 4-13 joprojām ir pēdējā vietā, kamēr "76ers" ir 12 uzvaras 18 spēlēs.

Goldensteitas "Warriors" pārspēja Rietumu grupas pastarīti Minesotas "Timberwolves" ar 130:108 (34:23, 34:31, 25:29, 37:25) un ar bilanci 9-8 ieņem devīto vietu Rietumu grupā.

Stefens Karijs uzvarā ieguldīja 36 punktus, ar 23 punktiem palīdzot Endrjū Viginsam. Viesiem 30 punkti un septiņas atlekušās bumbas Melikam Bīzlijam.

Čikāgas "Bulls" zaudējumā savā laukumā Bostonas "Celtics" ar 103:119 (25:33, 25:27, 26:31, 27:28) 30 punktus un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Zeks Lavins.

Jau ziņots, ka Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" savā laukumā piekāpās Denveras "Nuggets" ar 113:117 (31:38, 27:32, 36:22, 19:25).

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 32 minūtes un 57 sekundes, kuru laikā guva 16 punktus, grozā raidot piecus no desmit divpunktu un vienu no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja trīs no četriem "sodiņiem". Viņš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pa reizei rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra bumbu un bloķēja metienu, trīs reizes kļūdījās, kā arī nopelnīja piecas personiskās piezīmes un +/- rādītāju -14.

Pēc traumas izdziedēšanas Porziņģis šosezon spēlē vidēji guvis 19,7 punktus, izcīnījis 8,3 bumbas zem groziem un 1,7 reizes bloķējis metienus.

Tikmēr viņa komandas biedrs Luka Dončičs izcēlās ar 35 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām un 16 rezultatīvām piespēlēm, sakrājot savu 31."triple-double" karjerā. 19 punktus un septiņas atlēkušās bumbas pievienoja Tims Hārdevejs juniors, bet 16 punkti arī Džeimsam Džonsonam.

"Nuggets" rindās 30 punkti un astoņas bumbas zem groziem Maiklam Porteram junioram, 20 punkti un desmit atlēkušās bumbas iekrāja Nikola Jokičs, 17 punkti un astoņas bumbas zem groziem Džemaiklam Grīnam un 16 punkti Džemalam Marejam, kurš par rupjību pret Hārdeveju tika nodzīts no laukuma trešās ceturtdaļas otrajā pusē.

Trešdien "Mavericks" viesos tiksies ar Jūtas "Jazz".

"Mavericks" ar astoņām uzvarām 17 spēlēs Rietumu konferencē ieņem desmito vietu, kamēr "Nuggets" ar desmit panākumiem 17 mačos ieņem piekto pozīciju.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.

Līga sezonu sākusi bez skatītāju klātbūtnes arēnās, jo koronavīrusa ierobežojumi aizliedz lielākas publiskas pulcēšanās telpās.