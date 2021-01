Porziņģim 16 punkti un Dončičam "triple-double" "Mavericks" zaudējumā

"Mavericks" savā laukumā piekāpās Denveras "Nuggets" ar 113:117 (31:38, 27:32, 36:22, 19:25).

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 32 minūtes un 57 sekundes, kuru laikā guva 16 punktus, grozā raidot piecus no desmit divpunktu un vienu no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja trīs no četriem "sodiņiem". Viņš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pa reizei rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra bumbu un bloķēja metienu, trīs reizes kļūdījās, kā arī nopelnīja piecas personiskās piezīmes un +/- rādītāju -14.

Pēc traumas izdziedēšanas Porziņģis šosezon spēlē vidēji guvis 19,7 punktus, izcīnījis 8,3 bumbas zem groziem un 1,7 reizes bloķējis metienus.

Tikmēr viņa komandas biedrs Luka Dončičs izcēlās ar 35 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām un 16 rezultatīvām piespēlēm. 19 punktus un septiņas atlēkušās bumbas pievienoja Tims Hārdevejs juniors, bet 16 punkti arī Džeimsam Džonsonam.

"Nuggets" rindās 30 punkti un astoņas bumbas zem groziem Maiklam Porteram junioram, 20 punkti un desmit atlēkušās bumbas iekrāja Nikola Jokičs, 17 punkti un astoņas bumbas zem groziem Džemaiklam Grīnam un 16 punkti Džemalam Marejam.

Trešdien "Mavericks" viesos tiksies ar Jūtas "Jazz".

"Mavericks" ar astoņām uzvarām 17 spēlēs Rietumu konferencē ieņem desmito vietu, kamēr "Nuggets" ar desmit panākumiem 17 mačos ieņem piekto pozīciju.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.

Līga sezonu sākusi bez skatītāju klātbūtnes arēnās, jo koronavīrusa ierobežojumi aizliedz lielākas publiskas pulcēšanās telpās.