Meieram 18 un Siliņam 14 punkti uzvarā Vienotās līgas spēlē

"Astana" savā laukumā ar rezultātu 86:82 (20:22, 20:21, 24:19, 22:20) pārspēja Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ" vienību.

Meiers laukumā pavadīja 30 minūtes un 39 sekundes, grozā raidot astoņus no 17 divpunktu metieniem un abus soda metienus. Viņš arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, pa reizei rezultatīvi piespēlēja, pārķēra bumbu, kļūdījās un bloķēja pretinieka metienu, divas reizes pārkāpa noteikumus un izprovocēja četras piezīmes. Meiers bija produktīvākais spēlētājs vienībā (19 efektivitātes koeficienta punkti).

Tikmēr Siliņš maču sāka pamatsastāvā un 24 minūtēs un 47 sekundēs realizēja vienu no diviem divpunktu un trīs no sešiem trīspunktu metieniem, kā arī trīs no četriem "sodiņiem". Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pa reizei rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra bumbu un bloķēja pretinieka metienu, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un tika pie otra labākā efektivitātes koeficienta komandā 18, kā arī dalīta labākā +/- rādītāja mačā astoņi.

Viesiem ar 17 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām un sešiem bloķētiem metieniem izcēlās Redžijs Linčs.

"Astana" ar četriem panākumiem 11 mačos ieņem desmito pozīciju, bet Krasnodaras basketbolisti ar bilanci 8-5 ieņem piekto vietu turnīra tabulā.

Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā regulārajā turnīrā startē 13 komandas - deviņas no Krievijas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Otro sezonu pēc kārtas turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

2019./2020.gada līgas sezona sezona priekšlaicīgi noslēdzās koronavīrusa radītās pandēmijas dēļ, čempionu nenoskaidrojot. Čempionāta pārtraukšanas brīdī pirmajā vietā bija Maskavas apgabala "Himki", bet otro vietu ieņēma Maskavas CSKA.