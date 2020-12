VIDEO: pazīstamais krievu futbola treneris Sluckis iedziedājis Ziemassvētku dziesmu, turklāt angliski

Sluckis iedziedājis Meraijas Kerijas slaveno Ziemassvētku hitu "All I Want for Christmas Is You", bet viņa komandas spēlētāji piedalās videoklipā, kura sižetā tiek parādītas kārtīgas Jaunā gada dzīres.

Futbolisti un treneris malko šampanieti, līksmo, ēd dažādas piparkūkas. Gluži nejauši futbola tiesneša piparkūkai gadās nokost galvu, bet Sluckis, protams, izvēlas našķi, kas simbolizē VAR (tiesneša video asistenta) sistēmu.

Leonīds Sluckis uzskatāms par vienu pazīstamākajiem Krievijas futbola treneriem, kurš strādājis ne vien dzimtenē, bet arī Anglijas klubā Hallas "City", kas tobrīd spēlēja otrajā spēcīgākajā turnīrā "Championship", kā arī Nīderlandes virslīgas "Eredivisie" komandā SBV "Vitesse". Tāpat viņš neilgu laiku bija Krievijas futbola valstsvienības galvenais treneris.

Leonīda Slucka trenētā Kazaņas "Rubin" pēc 19 spēļu kārtām ar 32 punktiem ieņem piekto pozīciju. No līdervienības Sanktpēterburgas "Zeņit" atpaliek Tatarstānas komanda atpaliek par deviņiem punktiem.

Meraijas Kerijas oriģinālversija - video: