Mārtiņam Laksam un Paulai Strautmanei produktīvas spēles nacionālajos čempionātos

Ļubļinas "Start" viesos uzvarēja Vloclavekas "Anwil" ar 94:78 (14:27, 26:18, 26:13, 28:20) .

Laksa laukumā pavadīja 28 minūtes un 28 sekundes, to laikā grozā raidot piecus no sešiem divpunktu un četrus no sešiem tālmetieniem. Viņa kontā arī 11 atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, pa vienai pārtvertai bumbai un kļūdai, pa divām personiskajām piezīmēm un izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem pretiniekam.

Laksa tika pie mača lielākā efektivitātes koeficienta 32 un spēli noslēdza ar +/- rādītāju 16.

Rezultatīvāks par Laksu viesu komandā bija Janniks Franke, kurš guva 25 punktus, sešreiz rezultatīvi piespēlēja un izprovocēja noteikumu pārkāpumu, kā arī sešas kļūdas.

"Anwil" rindās ar "double-double" - 16 punkti un 11 atlēkušās bumbas - un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Ivans Almeida. 16 punkti arī Valērijam Lihodejam.

Ar 14 uzvarām 16 spēlēs Polijas čempionātā joprojām pirmo vietu ieņem Rolanda Freimaņa un Jāņa Bērziņa pārstāvētā Zelonas Guras "Stelmet Enea". Mārtiņa Laksas pārstāvētā Ļubļinas "Start" iekrājusi 11 panākumus 16 mačos un atrodas ceturtajā pozīcijā, kamēr Roberta Stumbra pārstāvētā Radomas "HydroTruck" ar bilanci 5-12 ir 15. vietā 16 komandu vidū.

Tikmēr Latvijas izlases basketboliste Paula Strautmane sestdien Ungārijas čempionāta spēlē guva 14 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, taču Pēčas "Pecs" viesos piedzīvoja zaudējumu.

Pēčas komanda izbraukumā ar 62:83 (17:26, 16:16, 11:23, 18:18) piekāpās Budapeštas TFSE-MTK.

Strautmane laukumā pavadīja 35 minūtes un desmit sekundes, grozā raidot vienu no sešiem divpunktu un četrus no 11 trīspunktu metienus.

Tāpat basketboliste reizi pārķēra bumbu, nopelnīja trīs personiskās piezīmes un spēli noslēdza ar +/- rādītāju -15.

Rezultatīvākā Pēčas komandā ar 16 punktiem bija Viraga Kisa, bet TFSE-MTK komandā 23 punkti Rekai Bernatai.

"Pecs" desmit dueļos iekrājusi piecus panākums, kas ļauj ieņemt sesto pozīciju starp 12 klubiem.

Strautmane Ungārijas čempionāta klubam pievienojās starpsezonā.