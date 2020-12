Jonasa acis un galva traumu dziedēšanas laikā atradušas no lielā ātruma trasē

Jau ziņots, ka Latvijas motokrosa braucējs Pauls Jonass oktobra nogalē parakstīja līgumu ar Beļģijā bāzēto un austriešiem piederošo "Gas Gas Factory Racing" komandu.

"Atveseļošanās noris labi. Protams, šobrīd nevaru teikt, ka jūtos vesels par visiem 100%, taču muguras kauli lēnām dzīst, un pats jūtos ļoti labi. Jau varu aizvadīt pilnvērtīgus treniņus, kā arī mēnesi jau esmu braucis ar motociklu," sportiskās formas pīķim tuvojas Jonass. "Atrodos Beļģijā un lēnām gatavojos jaunajai sezonai."

Sportistam jau iepriekš bijusi plaša traumu vēsture, tāpēc pēc trīs ribu lūzumiem un mugurkaula traumas nolemts, ka uz motocikla kāps pēc pieciem, nevis četriem mēnešiem, kā to ieteicis darīt ārsts.

"Pēdējo reizi ārstu apmeklēju četrus mēnešus pēc gūtā savainojuma. Speciālists toreiz teica, ka jau varu uzsākt treniņus ar motociklu, taču es ieklausījos savās sajūtās un vienojos ar komandu, ka treniņus sākšu piecus mēnešus pēc gūtajiem savainojumiem," pieņemtos lēmumus rehabilitācijas procesā skaidro Jonass.

"Jau esmu uzsācis trenēties kopā ar jauno komandu un, par laimi, nekādas problēmas ar muguru nav bijušas," saka Jonass. "Jā, vakaros pēc smagākiem treniņiem muguru nedaudz jūt, bet, braucot ar "moci", viss tiešām ir kārtībā."

Sportists arī nedaudz ieskicēja treniņu grafiku. Pārgalvīgām darbībām treniņos vēl nav laika, jo līdz sezonas sākumam ir aptuveni četri ar pusi mēneši, taču mērķis šobrīd ir pēc iespējas vairāk laika pavadīt uz motocikla. Tāpat liela uzmanība tiek veltīta fiziskajai sagatavotībai.

"Tagad man nedēļā ir trīs treniņi. Cenšos vairāk pierast pie motocikla, nevis veikt apļus uz ātrumu. Sākumā treniņos uz motocikla pavadīju 50 minūtes, bet tagad tie ir jau pusotru stundu gari," slodzes apjoma pieaugumu atklāj Jonass. "Nākot tuvāk sezonai, apjoms kļūs vēl lielāks un aizvadīšu krietni vairāk treniņus ar motociklu. Pagaidām gan nevēlos neko sasteigt un pārforsēt, tāpēc eju soli pa solim uz priekšu."

"Gas Gas Factory Racing" komanda izmanto KTM rūpnīcas ražotos motociklus, ar kuriem Jonass brauca MX2 klasē. Kopš tā laika pagājuši divi gadi, bet vadošo rūpnīcu tehnika esot diezgan līdzīga, tāpēc būtiskas atšķirības ir tikai mazās detaļās.

"Ja salīdzina "Husqvarna" un KTM ražotos motociklus, atšķirība ir tikai niansēs. Tagad būtiskākais ir pierast pie ātruma trasē, jo tomēr piecus mēnešus neesmu sēdies uz motocikla," smejoties saka Jonass. "Pagāja divi līdz trīs treniņi, kamēr acis un galva aprada ar ātrumu un trasē notiekošo. Pēcāk jau varēju normāli koncentrēties."

"Kopumā varu teikt, ka arī jaunais motocikls ir līdzīgs tiem, ar kuriem braucu iepriekš. Viss ir ļoti labi, un esmu apmierināts," uzsver Jonass.

Latvijas vadošā motokrosista balsī, kā ierasts, bija dzirdama enerģija un pozitīvisms. Lai arī sezonas sākums pagaidām paredzēts 3.aprīlī, Jonass sacensībās startēt būtu gatavs arī pēc mēneša.

"Mans un komandas mērķis ir aizvadīt pēc iespējas vairāk posmus un biežāk kāpt uz goda pjedestāla. Mans galvenais uzdevums ir būt pēc iespējas labākā formā, savukārt komandas - sagatavot tehniku," norāda Jonass.

Iepriekš sarunās ar medijiem Jonasa aģents Kristers Serģis neslēpa, ka "Husqvarna" komandā reizēm pieņemti lēmumi, kas pieri saraukt licis nevienam pašam sportistam, bet arī apkārt esošajiem. Brīžiem režīms bijis pārlieku stingrs, bet jaunajā komandā sadarbība balstīta uz abpusēju uzticēšanos, kas Jonasam arī ļoti iet pie sirds.

"Kad vienojāmies ar komandu, viens no punktiem, kuru apspriedām, bija, ka pats sev vairāk varu būt priekšnieks un pieņemt lēmumus, kad un kā man labāk darīt. Komanda man uzticas un ļauj darīt tā, kā vēlos es. Tostarp arī treniņos un testos," apmierināts ar jauno vienību ir sportists. "Dažreiz ir tā, ka cilvēki no malas nezina, kā tu jūties, tāpēc reizēm labāk ir izlaist treniņu, nevis jau celties sešos no rīta, lai kāptu uz motocikla."

"Līdzīga situācija man bija arī KTM komandā, bet tikai pēdējos gados," atminas Jonass. "Bija nedaudz vairāk brīvības, taču šajā komandā jūtu, ka esmu spēris nākamo soli uz priekšu."

Jonass neslēpa, ka traumas viņu ir padarījušas gudrāku, tāpēc šobrīd konsultēšanās noris ne ar vienu, bet vairākiem medicīnas nozares speciālistiem. Tam ir vienkāršs skaidrojums - viens pārzina ceļgalus un pārējo, kas atrodas zem jostas vietas, bet otrs - ķermeņa augšdaļu vai citu ekstremitāšu fizioloģiju un anatomiju. Šādi iespējams paātrināt atveseļošanās procesu.

"Arvien vairāk pats ieklausos savā ķermenī un ar gadiem esmu sapratis, ka viens fizioterapeits nereti nevar tikt galā ar visām problēmām. Tāpēc, laikam ejot, ap sevi esmu izveidojis nedaudz lielāku komandu," atklāj motokrosa braucējs, kurš nākamsezon vēlas iztikt bez liekiem piedzīvojumiem un cer uz stabiliem startiem.

Jonass aizvadītajā sezonā finišu sasniedza tikai pirmajos divos posmos, bet atlikušo sezonas daļu traumas dēļ bija spiests izlaist. Sportists MXGP klases kopvērtējumā iekrāja 26 punktus un ierindojās 31.pozīcijā. Trešo reizi karjerā aizvadītajā sezonā par pasaules čempionu motokrosā tika kronēts slovēnis Tims Gajsers.

Jau ziņots, ka nākamgad pasaules motokrosa čempionāta posms Ķegumā trīs klasēs varētu notikt 20.jūnijā, savukārt pirmais etaps paredzēts 3.aprīlī Omānā, kur iepriekš motokrosa braucēji nav spēkojušies.