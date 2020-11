Olimpiskā komiteja piedāvā risinājumu sportistu sociālo garantiju nodrošināšanai un nodokļu nomaksai

Kā informēja LOK pārstāvji, pašlaik sportisti Latvijā izmanto dažādus līgumattiecību veidus ar darba devējiem – darba līgums, autoratlīdzības līgums, sadarbības līgums, mikrouzņēmuma līgums un citi, vairumā gadījumu radoši tiek izmantotas Latvijas likumdošanas sniegtās iespējas.

Lai ieviestu vienotu pieeju nodokļu nomaksā un nodrošinātu sportistu sociālās garantijas, LOK piedāvā pilnveidot likumdošanu.

Plānā minēts, ka, sākot ar 2021. gadu, likums “Par iedzīvotāju nodokli” noteiks 20% nodokļa likmi sportistiem par kopējiem algota darba ienākumiem gadā.

Sākot ar 2022. gada 1. jūliju, šo nodokļu likmi ir paredzēts attiecināt uz sportistiem Latvijā, slēdzot īpašus sportista līgumus. Vienlaikus būtu jāsagatavo izmaiņas arī Sporta likumā, skaidrojot sportista un sportista līguma definīciju un būtību.

Latvijas Olimpiskās komitejas vadība – prezidents Žoržs Tikmers un ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks tikšanās reizē ar @Finmin un @vid_gov pārstāvjiem pārrunājuši veicamos soļus sportistu sociālo garantiju nodrošināšanai un nodokļu nomaksai 2022.gadā. https://t.co/Eikm8v8Mv4 pic.twitter.com/ELxdSDDTJa — LOK (@Olimpiade_lv) November 20, 2020

LOK piedāvātā trīs soļu programma paredz ar 2020. gada 1. decembri “Tokija 2020” un “Pekina 2022” 35 sportistu Olimpiskās solidaritātes stipendijām tiek veikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksa 23% apmērā. Otrais solis plānots - no 2021. gada 1. jūlija, LOK uzsākot LOV sportistu un treneru pabalstu izmaksu, šo funkciju pārņemot no Latvijas Olimpiešu sociālā fonda (LOSF), bet no 2022. gada 1. jūlija tiek plānots ieviest sportistu līgumus.