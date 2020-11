Neretniekam izdevies ar vēl vienu zirgu izpildīt olimpisko normatīvu

Neretiekam olimpisko kvalifikācijas normatīvu Valensijā izdevās sasniegt trīs zvaigžņu statusa sacensībās.

"Pati kvalifikācija ir smaga, bet, lai izpildītu normatīvu ar otru zirgu, mums divās trīs zvaigžņu statusa sacensībās "Grand Prix" pamatmaršuts bija jāveic bez soda punktiem," skaidro Neretnieks. "Šogad ar "Go Four It B" esam startējuši divos trīs zvaigžņu "Grand Prix" un abos izdevās pamatmaršrutu veikt tīri. Pēc spēļu pārcelšanas, tas arī bija viens no šīs sezonas galvenajiem uzdevumiem - izpildīt normatīvu ar vēl vienu zirgu, tagad mums tas ir izdevies."

Sportists sarunā ar LJF atklāja, ka no 56 jātniekiem "Grand Prix" pārlēkšanai kvalificējās vien seši.

"Sākumā domājām, ka būs vairāk nulles pamatmaršrutā, bet pēdējā līnija ļoti daudziem bija izšķiroša, daudzi kļūdījās, mums izdevās pieņemt pareizus lēmumus un izlekt tīri," atminas konkūrists. "Pārlekšanā jau jāju ātrāk, riskēju, sanāca viena kļūdiņa, bijām ļoti tuvu uzvarai un uzrādījām ātrāko laiku pārlekšanā, bet arī trešā vieta mūs šobrīd ļoti apmierina, ieguvām vērtīgus "Longines" pasaules reitinga punktus, tāpēc ceram saglabāt vietu tuvu pirmajam simtniekam pasaulē."

Neretnieka partnerim Valensijā zirgam "Go Four It B" ir deviņi gadi, no kuriem iepriekšējie septiņi pavadīti amatieru sacensībās. Sportists atklāja, ka konkrētais zirgs viņa rīcībā ir vien sešus mēnešus, tāpēc abi aizvien vēl cenšas aprast viens ar otru un lēnām krāj sacensību pieredzi.

Kopš oktobra sākuma Neretnieks atrodas Spānijā un startē divu vai trīs zvaigžņu statusa sacensībās.

"Ļoti novērtēju to, ka esmu lielās olimpiskās ģimenes sastāvā un esmu ļoti pateicīgs par atbalstu, ko tā sniedz, tas dod papildu drošības sajūtu, sevišķi tik neskaidrā laikā kā šis," pateicīgs ir Neretnieks.

"Tuvākie treniņu plāni mums ir skaidri - vēl četras sacensības mums būs Spānijā, tās ir vidēja mēroga - divu zvaigžņu statusa sacensības. Lielākas šobrīd nenotiek, visas atceltas Covid-19 situācijas dēļ.

"Ja būs iespēja, janvārī - februārī lidosim startēt uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem, pagaidām tur ir plānotas lielākas sacensības, tur plānojam turpināt gatavoties startam Tokijā."

Neretnieks ir pirmais neatkarīgās Latvijas un arī Baltijas valstu jātnieks, kurš kvalifikācijas ceļā izcīnījis tiesības startēt Tokijas olimpiskajās spēlēs konkūra disciplīnā, šo panākumu sportists 2019. gadā ieguva ar zirgu "Moon Ray".