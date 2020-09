No Vecrīgas krogiem līdz Glāzgovas paradīzei – “Celtic” fani sagaida Latvijā slaveno futbola komandu

Glāzgovas “Celtic” 1887. gadā dibināja katoļu mūks brālis Valfrīds. Tie bija laiki, kad pēc 19. gadsimta otrajā pusē Īriju skārušā kartupeļu bada (tas prasīja pusmiljonu dzīvību) apmēram divi miljoni īru devās emigrācijā un ļoti liela kopiena veidojās arī Glāzgovā. Šī īru kopiena bija diezgan nabadzīga un brālis Valfrīds realizēja ideju par futbola komandas dibināšanu ar cēlu mērķi – iegūt labdarības līdzekļus Glāzgovas nabadzīgo pabarošanai. Faktiski tā bija īru katoļu komanda, ko atbalstīja arī skoti – kluba nosaukums uzrunā ikvienu ar ķeltu saknēm. Drīz vien “Celtic” kļuva par protestantu atbalstītā “Rangers” kluba naidniekiem. Šāds politiski reliģisks fons Skotijas divu vareno klubu pretstāvi raksturo vairāk nekā gadsimta garumā. Kopš tā laika “Celtic” nacionālajā čempionātā izcīnījuši 51 titulu, “Rangers” par trīs vairāk.

136 tūkstoši vienā spēlē

Par to, cik lielu popularitāti ieguva “Celtic” liecina fakti, ka komandas spēles bieži apmeklēja vairāk nekā 100 tūkstoši skatītāju un tieši ķeltiem pieder UEFA turnīru apmeklējuma rekords – 1970. gadā Eiropas kausa pusfinālu pret Līdsas “United” klātienē noskatījās 136 505 skatītāji. Tagad Eiropas stadionos ir pavisam citas drošības prasības un par paradīzi sauktais “Celtic Park” spēj uzņemt 60 tūkstošus fanu. Lielākoties arēna ir pilna – pēdējās trīs sezonas vidējais skatītāju skaits ir virs 57 tūkstošiem. Turklāt pretī nebūt nav grandi, bet gan Skotijas mazpilsētu komandas. Joprojām daudzi tūkstoši uz katru spēli ierodas ar prāmi no Ziemeļīrijas vai lidmašīnām no Dublinas.

Glāzgovas austrumu daļā, kur dzīvo lielāka daļa “Celtic” līdzjutēju, jorpojām ir 1967. gada kults, kad zaļibaltie kļuva par pirmo UEFA Čempionu kausa izcīņā uzvarējušo britu komandu un paveica to ar saviem spēlētājiem no stadionam tuvākās apkārtnes. Tagad kas tāds vairs nav iedomājams, arī “Celtic” sastāvā tagad leģionāru ir vairāk par vietējiem skotiem, tomēr šis ir viens no retajiem klubiem, kas ir saglabājis savu vēsturisko auru un tradīcijas.

No Vecrīgas krogiem līdz Glāzgovas paradīzei

Glāzgovas klubam nekad nav trūcis fanu visā pasaulē, bet kopš šī gadsimta sākuma “Celtic” ir arī savs atbalstītāju pulks Latvijā. Tas izveidojies ap FK “Alberts” domubiedriem, bet līdz sirds dziļumiem “zaļākie” fani ir divi futbola apskatnieki Kristians Girvičs un Vilnis Plaudis.

“Britu futbols, vēsture, arī politika mani interesējusi vienmēr. Šķiet, tas bija ap 2000. gadu, kad sakrita vairākas lietas. Tas bija laiks, kad mājās jau bija pieejama satelīta televīzija un “NTV-Futbol” kanāls sāka rādīt Skotijas premjerlīgu. Tas bija laiks, kad sāku rakstīt laikrakstā “Sports”, mājās tika pieslēgts internets, bet “Celtic” tika pie jauna īpašnieka un sākās komandas uzplaukums,” savu pievēršanos “Celtic” komandai un tās vienmēr azartiskajam futbolam atceras Kristians Girvičs.

Kādu laiku šī fanošana bija virtuāla un lielākoties notika pie TV ekrāniem Vecrīgā esošajos īru krogos vai “Trīs vīros laivā” uz Avotu ielas. Protams, savas komandas kreklos un šallēs, dažas reizes pat sanākusi saķeršanās ar Vecrīgā brīvdienas pavadošajiem angļiem. Līdz beidzot 2016. gadā vienpadsmit latviešu kompānija pirmo reizi apmeklēja “Celtic” spēli klātienē Glāzgovā.

"Celtic" fani divās paaudzēs un komandas atbalstītāju mode. (Foto: no Kristiana Girviča arhīva)

“Tā bija spēle pret “Inverness” komandu no Skotijas ziemeļiem. “Celtic” nebija labākā sezona un to maču apmeklēja tikai 43 000 skatītāji, taču tik un tā iespaidi bija neaprakstāmi. Zaļā jūdze līdz stadionam, “Celtic” tematikai veltītie krogi, dzīvā mūzika, īru dumpinieku dziesmas – tas ir vārdos neaprakstāmi, tā ir milzīga enerģētika. Ne velti “Celtic” stadionu uzskata par skaļāko Eiropā. Gadu vēlāk, pateicoties Vilnim un viņa toreizējiem darba devējiem, radās iespēja pirmo reizi apmeklēt Glāzgovas derbiju pret “Rangers”. Praktiski neiespējamā misija, bet mēs toreiz bijām laimīgi, kad katrs par 300 mārciņām tikām pie kārotajām biļetēm. Kopš tā laika kādu “Celtic” spēli apmeklējam katru sezonu, bet pie TV ekrāniem cenšamies neizlaist nevienu. Faktiski katrs rīts sākas ar kafiju, tviteri un Skotijas jaunākajām ziņām,” par dzīvi kopā ar zaļibalto komandu stāsta Kristians.

Beidzot spēle Latvijā

“Celtic” līdzjutējiem esot izveidota Eiropas valstu karte, kur spēlējusi viņu komanda un līdz šim kā melnie plankumi bijušas tikai trīs valstis. Viena no tām – Latvija – tiks svītrota šodien.

“Pirms dažiem gadiem “Celtic” spēlēja Lietuvā pret Marijampoles “Sūduva”, pirms gada Tallinā apmeklējām spēli pret “Nomme Kalju”. Cerējām, ka kādreiz mūsu komanda atbrauks arī uz Latviju, taču likteņa ironija, tas notieki tieši tad, kad vīrusa izplatības dēļ skatītājiem ieeja stadionos ir liegta. Žēl par vecāko dēlu, kurš ir izaudzis par absolūtu “Celtic” fanu un šo spēli nevarēs apmeklēt” skumīgi par esošo situāciju saka Kristians. Pie Glāzgovas stadiona ir statuja ar uzrakstu – futbols bez skatītājiem nav nekas. Varam tikai iedomāies, kādu atmosfēru “Celtic” fani radītu Rīgā, ja šī spēle notiktu pirms Covid-19 pandēmijas.

Kristians spēli vēros savās mājās Ogrē kopā ar savu “Celtic” cīņu biedru Vilni Plaudi. “Tas ir mūsu “Celtic” fanu štābs, tur man zaļi baltā krasā ir pat vannas istaba,” nosmej Kristians. Kā neatņemama vakara sastāvdaļa būšot arī kāds labs skotu viskijs – abiem ķeltu faniem tāds ar izteikti kūdrainu garšu tīkot vislabāk.

Prioritāte – desmitais tituls pēc kārtas

Šīs sezonas “Celtic” modeļa totāla prioritāte ir desmito gadu pēc kārtas uzvarēt Skotijas čempionātā, kas līdz šim nav izdevies nevienam. “Var teikt, ka fani par šo iespēju jau tagad jūk prātā un tā ir sezonas prioritāte. Tomēr “Celtic” nevar atļauties nespēlēt Eiropas klubu turnīros, kas kluba leģionāriem ir laba skatuve. Katru vasaru “Celtic” parasti vairāk pārdod spēlētāju un starpsezonu beidz ar plusa zīmi, taču šovasar ir iztērēts par teju 20 miljoniem vairāk nekā ieņemts. Tas vien liecina, cik nopietni ir “Celtic” šīs sezonas plāni,” skaidro Kristians.

"Celtic" fani savā stadionā prot sarīkot neaizmirstamu atmosfēru:

UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā ķelti ar 6:0 sagrāva Islandes čempionus “Reykjavik”, bet otrajā kārtā negaidīti ar 1:2 zaudēja Ungārijas “Ferencvaroš”.

“Tā bija liela vilšanās. Ne tikai man, arī kluba vadībai. Zaudējums kādam spēcīgākam pretiniekam pēdējā kvalifikācijas kārtā vēl būtu saprotams, bet te – pret ungāriem. Kritika bija liela un visvairāk gānīja treneri Nīlu Lenonu. Trauma bija komandas uzbrukuma līderim francūzim Odsonam Eduārdam, tikko atbraukušo šveiciešu uzbrucēju Albianu Ajeti laukumā vēl nelaida, uzbrukumā aizsūtīja pussargu Aijenu Kristiju. Par šādu taktisko izvēli tad arī treneri lamāja. “Celtic” bija liels pārsvars, daudz iespēju, taču divas kļūdas aizsardzībā un 1:2...,” tā jaunās seoznas pagaidām sāpīgāko zaudējumu atceras Girvičs.

Prognozes par labu “Celtic”

Vaicāju, vai futbola apskatnieks un “Celtic” līdzjutējs redz kādas izredzes FC “Riga” komandai uz līdzīgas sensācijas radīšanu, skan kategoriska atbilde – Nē! “Ja “Celtic” neuzvarēs Rīgā, tā būs katastrofa. Tad arī būs grūtāk komandā noturēt tās līderus, kuri var prasīties prom uz spēcīgākām līgām. Neticu, ka komanda divas reizes pēc kārtas var uzkāpt uz viena grābekļa. Par to, cik svarīga spēle ir Rīgā, liecina kaut vai tas, ka pēdējā Skotijas čempionāta spēlē apzināti tika pietaupīts Eduārds. Šķiet, arī problēmas aizsardzība būs atrsinātas ar Īrijas izlases kapteiņa Šeina Dafija izīrēšanu no Braitonas kluba Anglijas premjerlīgā. Tas ir džeks ar savu sentimentu, kurš pats ļoti gribēja nokļūt “Celtic”. Komanda ir optimālā sastāvā, ar jaudīgu futbolu. Uzskatu, divas galvas tiesas pārāki par FC “Riga”. Turklāt rīdzinieki pēdējā laikā nav rādījuši tādu dzirkstošu futbolu kā pirms gada,” uzskata ķeltu kluba līdzjutējs un futbola apskatnieks Kristians Girvičs.

Arī bukmeikeri par izteiktiem spēles favorītiem uzskata “Celtic” komandu. Vai šo favorītu statusu izdosies apliecināt laukumā, no pulksten 20 varēs vērot TV tiešraidē no “Skonto” stadiona Rīgā. Otras iespējas nebūs – tikai šīs spēles uzvarētāji varēs turpināt cīņu par iekļūšanu UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā.