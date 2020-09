VIDEO: Milzu papagailis Brazīlijā pārtrauc sieviešu futbola izlases treniņu

Mediji vēsta, ka Brazīlijas sieviešu futbola izlase Teresopolē aizvadīja treniņu, bet mača vidū lielais putns ielidoja laukumā un nosēdās uz spēlētājas Brunas Benitesas galvas.



Treneris paņēma futbola bumbu un mēģināja ar to putnu aizdzīt, kas viņam arī izdevās. Pēc tam papagailis lidoja uz vārtu pusi un nosēdās uz tīkla, bet futbolistes varēja atsākt treniņu.

Ara nosēdās uz kādas spēlētājas galvas. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Aras ir vieni no lielākajiem papagaiļiem (46 — 95 cm) ar spilgtu un krāšņu apspalvojumu, garu ķīļveida asti un varenu, izteikti izliektu knābi. Atkarībā no sugas apspalvojumā dominē ugunssarkanas, spilgti zilas, dzeltenas un zaļas krāsas. To košo krāsu dēļ atsevišķu sugu astes un spārnu spalvas indiāņi izmantoja par rotājumu.