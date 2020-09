Triatlonists upurē iespēju iegūt medaļu pēc tam, kad pamana sava sāncenša liktenīgo kļūdu

Diego Mentrida ļāva Džeimsam Tīglam izcīnīt medaļu Santandras triatlona sacensībās pēc tam, kad brits mazāk nekā 100 metrus pirms finiša izvēlējās nepareizu pagriezienu un ieskrēja norobežojošajās barjerās.



Tīgls agonijā paspēja jau pacelt gaisā rokas, bet Mentrida paskrēja viņam garām.

Mentrida (pa labi) paspiež roku Tīgalm un ļauj viņam finišēt pirms viņa, izcīnot trešo vietu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Sapratis pretinieka liktenīgo kļūdu, 21 gadu vecais spānis palēnināja ātrumu un apstājās pirms pašas finiša līnijas.

Tīgls sacensībās finišēja trešais un nekavējoties devās paspiest pretiniekam roku. Mentrida pēc sacensībām teica, ka pretinieks bija pelnījis vietu uz pjedestāla, jo lielāko daļu atradies viņam priekšā.



Spānis "Eurosport" teica: "Redzot viņa kļūdu, es neapzināti apstājos. Viņš to bija pelnījis."



"Kad es redzēju, ka viņš nomaldījās no maršruta, es apstājos. Džeims šo medaļu bija pelnījis. Viņš nepamanīja zīmes vai arī tās nebija pareizi izvietotas. Es nezinu, bet arī otrreiz es rīkotos tāpat," skaidro Mentrida.



Brits sacīja, ka ar Mentridu cīnījušies par trešo vietu pēc tam, kad viņš ietriecies barjerās.



"Es ietriecos barjerā, un domāju, ka tas ir viss. Diego Mentrida izdarīja neticamo – viņš apstājās un ļāva man paskriet garām, parādot sportista godaprātu.



Stāsta morāle ir tāda, ka sportiskums ir augsti vērtējama īpašība, viņš piebilst.



Sportista cieņpilnā rīcība saņēmusi atzinīgus vārdus no visas pasaules.



Sacensību uzvarētājs Havjers Gomes Noija šādu rīcību raksturoja kā "labāko vēsturē", bet „Liverpool” vārtsargs Adrians paziņoja, ka šis žests parāda sporta patieso vērtību.



Triatlons ir sporta daudzcīņas sacensības, kurās dalībnieki vienu pēc otras veic dažāda garuma peldēšanas, riteņbraukšanas un skriešanas distances.