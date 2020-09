Pļaviņš/Točs zaudē itāļiem Nikolai un Lupo un ieņem devīto vietu Eiropas čempionātā

Ar ceturto numuru turnīrā izliktie latvieši piekāpās trīskārtējiem Eiropas čempioniem Nikolai un Lupo, kuri Jūrmalā izsēti ar piekto numuru, ar 0-2 (17:21, 18:21).

Pirmais sets latviešiem nesanāca jau no paša sākuma. Izdevās beigās pietuvoties līdz 14:17, bet setu nācās zaudēt ar 17:21.

Otrais sets sākās ar 2:0 latviešu labā un turpinājās, Točam ar Pļaviņu pussolīti esot priekšā. Pēc tehniskā pārtraukuma Točam un Pļaviņam izdevās panākt 14:11, piespiežot itāļus pieprasīt pārtraukumu. No turpmākajām septiņām izspēlēm sešās uzvarēja viesi, izvirzoties vadībā ar 17:15 un noturot pārsvaru līdz seta beigām.

Nākamajā cīņā centrālajā laukumā ar 16.numuru izliktais Latvijas duets Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš cīnīsies ar Krievijas pāri Ņikita Ļamins/Tarass Miskivs (11.).

Jūrmalā Latvijas volejbolisti vispirms divos setos pieveica igauņus Kusti Nelvaku un Martu Tīsāru, tad tikpat pārliecinoši zaudēja uzlecošajām zvaigznēm no Norvēģijas un šo sacensību galvenajiem favorītiem pārim Annešs Mūls un Kristians Sērums, bet pirmajā izslēgšanas spēlē piektdien ar 2-0 (21:18, 21:16) pārspēja Beļģijas sportistus Kokelkorenu un van Valli.

Krievijas pāris ir izticis ar divām spēlēm un uzvaru savā grupā, trijos setos pieveicot gan Vācijas duetu Filips Bergmans/Lukass Pfrecšners (22.), gan 2013.gada pasaules čempionus nīderlandiešus Aleksandru Brouveru un Robertu Mēvsenu (6.).

Pretinieki tikušies pagājušā gada Eiropas meistarsacīkstēs Maskavā, ar 2-1 (21:18, 24:26, 15:12) pārākiem esot latviešiem.

Šmēdiņš ar Samoilovu ir vieni no pieredzējušākajiem turnīra dalībniekiem. Turklāt viņu rēķinā ir 2015.gada Eiropas čempionu tituls, kā arī četri sudraba medaļu komplekti, tai skaitā pirms trim gadiem Jūrmalā. Šmēdiņam mājās ir arī 2010.gada bronza, kas izcīnīta pārī ar Mārtiņu Pļaviņu.

Uzvaras gadījumā jau sestdien būs jācīnās arī ceturtdaļfinālā, bet zaudējuma gadījumā sacensības būs noslēgtas dalītā devītajā vietā.

Līdz izslēgšanas spēlēm bija nokļuvušas arī ne jau Eiropas eksčempiones Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Kravčenoka (5.), kuras piektdien otrās kārtas spēlē ar 0-2 (16:21, 13:21) piekāpās itālietēm Martai Menegati un Viktorijai Orsi Totai (11.).

Jau ziņots, ka ceturtdien spēles Eiropas čempionātā nenotika, jo spēcīgais vējš bija appludinājis spēļu laukumus. Piektdien mači notika Mārupē ""Ruukki"" pludmales stadiona" āra laukumos, bet sestdien sacensības atgriezīsies Majoru pludmalē.

Astotdaļfināla un ceturtdaļfināla spēles vīriešiem notiks sestdien, bet dueļi par godalgotām vietām paredzēti svētdien. Sieviešu turnīrā sestdien tiks aizvadīti arī pusfināli.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Sieviešu turnīrā par galvenajām titula pretendentēm tiek uzskatītas šveicietes Joana Heidriha/Anuka Veržē-Deprē, olimpiskā čempione vāciete Laura Ludviga, kas spēlē pārī ar Margaretu Kozuhu, un čehietes Marketa Slukova/Barbora Hermanova.

Vīriešu konkurencē titulu aizstāv Maskavā uzvarējušie pasaules ranga līderi no Norvēģijas Annešs Mūls un Kristians Sērums. Uzvarēt grib pasaules čempioni no Krievijas Vjačeslavs Krasiļņikovs un Oļegs Stojanovskis, olimpiskie vicečempioni no Itālijas Daniele Lupo/Paolo Nikolai un spāņu veterāni Eiropas eksčempioni Pablo Erera/Adrians Gavira, kā arī citi spēcīgi ārvalstu un abi pašmāju dueti.

Kaut gan olimpiskais rangs saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika iesaldēts šī gada 16.martā, tradicionāli Eiropas čempionāts ir viens no turnīriem, kurā komandas cīnās par olimpiskā ranga punktiem.

Volejbolisti cīnās arī par kopējo balvu fondu 200 000 eiro apmērā.

Lēmums par sacensību organizēšanu Latvijā tika pieņemts Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) 2020.gada 7.jūlija valdes sēdē.

Iepriekšējā Eiropas čempionātā Jūrmalā 2017.gadā par vicečempioniem kļuva Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs. 2017.gada augustā Šmēdiņš ar Samoilovu tika līdz finālam, kur piekāpās itāļiem Danielem Lupo un Paolo Nikolai, bet toreiz pārsteidzoši augsto piekto vietu izcīnīja Graudiņa un Kravčenoka, kā arī Mārtiņš Pļaviņš ar Haraldu Regžu.

Šogad Jūrmalā vajadzēja norisināties arī Pasaules tūres posma sacensībām, taču šis turnīrs koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārcelts uz nākamo gadu.