"Riga" UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas spēlē minimāli uzvar Sanmarīno komandu "Tre Fiori"

"Riga" "Skonto" stadionā ar 1:0 (0:0) uzvarēja Sanmarīno komandu "Tre Fiori".

Uzvaru Rīgas klubam nodrošināja portugālis Pedrinju.

Abas komandas piektdienas rītā spēli turpināja no 26.minūtes, jo ceturtdien futbolisti vētras dēļ nepaguva aizvadīt pilnvērtīgu puslaiku.

Piektdien pirmā puslaika atlikušajās 20 minūtēs bumbu lielākoties kontrolēja "Riga", kas savas aktīvās spēles dēļ arī ieguva vairākas standartsituācijas no stūra sitiena izspēles punkta, taču nevienu no tām neizdevās realizēt.

Rīdzinieki otrajā puslaikā varēja cerēt uz skaitlisko pārsvaru, jo dzeltenās kartītes šajā duelī jau bija nopelnījuši Nikolass Santoni un Džiovani Bonīni.

Arī otrajā puslaikā "Riga" uzbrukumā devās jau no pirmajām minūtēm. Aktivitāte pretinieku laukuma pusē deva rezultātu, jo pēc aptuveni desmit nospēlētām minūtēm netālu no soda laukuma tika paklupināts Džordans Nkololo. Rīdzinieki savu iespēju no standartsituācijas prata izmantot, bumbu ar tiešo sitienu vārtos raidot Pedrinju.

60.minūtē "Tre Fiori" pie rīdzinieku vārtiem izveidoja divas labas vārtu gūšanas iespējas, no kurām vienā arī varēja piešķirt "pendeli", taču soģis nolēma par labu mājiniekiem un svilpē nepūta. Piecas minūtes vēlāk pa laukuma kreiso pusi uzbrukumā devās "Tre Fiori", taču epizodes galotnē Roberts Ozols tvēra ne visai spēcīgu sitienu.

Minūti vēlāk otrā laukuma galā Stefans Miloševičs ar piespēli gar vārtiem bumbu nogādāja pie Felipes Brisolas, kurš nonāca lieliskā vārtu gūšanas pozīcijā, tomēr aizsita nedaudz garām kreisajam vārtu stabam. Spēles 72.minūtē Pedrinju no aptuveni 18 metriem izdarīja sitienu pa vārtiem, tomēr bumba atdūrās pret Sanmarīno vienības aizsargu un izlidoja autā. Pēcāk sekojušais stūra sitiens pārsvaru nedubultoja.

Jau brīdi vēlāk, 74.minūtē, uzbrukumā rāvās Vladislavs Fjodorovs, bet pret viņu tika pārkāpti noteikumi. Pedrinju bumbu nogādāja soda laukumā, taču neviens no rīdziniekiem to nespēja novirzīt vārtos. Tikmēr 82.minūtē vārtu stabu norībināja Nkololo.

Arī atlikušajā laikā laukumā dominēja rīdzinieki, tomēr vārtus vairs neizdevās gūt, tomēr ar bija pietiekami, lai sasniegtu kvalifikācijas turnīra trešo kārtu, kurā pretim stāsies titulētā Skotijas komanda Glāzgovas "Celtic". Kvalifikācijas trešās kārtas spēles paredzētas jau nākamnedēļ.

Dueļa oficiālā statistika liecina, ka "Riga" pirmajā puslaikā kopumā izdarīja desmit sitienu, no kuriem trīs lidoja vārtu rāmī. Sanmarīno komandai izdevās tikt pie viena raidījuma, kas bijis neprecīzs. Arī otrajā puslaikā rīdzinieki izpildīja desmit sitienus, trim lidojot vārtu rāmī. Tikmēr "Tre Fiori" otrajā nogrieznī Ozolam spēlē lika iesaistīties divreiz.

Jau ziņots, ka "Riga" UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra otrajā kārtā ceturtdien uzņēma Sanmarīno komandu "Tre Fiori", taču spēle vētras apstākļos netika pabeigta apgaismojuma problēmu dēļ. Vētras apstākļos Rīgā, "Skonto" stadionā, jau "Riga" - "Tre Fiori" astotajā minūtē izdzisa daļa gaismas prožektoru. Kamēr tika gaidīta to iedegšanās, sprāga spuldze virs tiesnešu soliņa, kas izraisīja 20 minūtes ilgu pārtraukumu, aizsūtot rezervistus un komandu treneru personālu uz tribīnēm.

Atsākot spēli 20 minūtes puslaika beigās kompensētas netika, bet pēc pārtraukuma komandas laukumā vairs nedevās, rezultātam paliekot 0:0 un spēli pārceļot.

Vairākas stundas pēc pieņemtā lēmuma pārcelt spēli, noskaidrojās, ka mačs līdz galam tiks izspēlēts piektdien plkst.10 turpat "Skonto" stadionā. Ņemot vērā, ka ceturtdien futbolisti laukumā nospēlēja vien 26 minūtes, piektdien dueļa pirmajā puslaikā tika aizvadītas atlikušās 20 minūtes, bet otrais nogrieznis noritēj kā ierasts.

Sanmarīno komanda valsts čempionātā uzvarējusi septiņas reizes, bet vēl sešreiz virs galvas celta arī valsts kausa trofeja. "Tre Fiori" ir Sanmarīno titulētākā futbola komanda.

"Tre Fiori" pagājušajā sezonā vietējā čempionātā uzvarēja pēc astoņu gadu pārtraukuma. Tas deva tiesības šosezon spēlēt UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā, kur ar 0:2 atzīts Ziemeļīrijas komandas Belfāstas "Linfield" pārākums.

Šī "Tre Fiori" ir pirmā reize UEFA rīkoto turnīru kvalifikācijas otrajā kārtā.

"Riga" sezonu starptautiskajā arēnā sāka UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā, kur ar 0:2 (0:0) piekāpās iepriekšējā sezonā Izraēlā triumfējušajai Telavivas "Maccabi" komandai.

Zaudējums Čempionu līgas kvalifikācijā nozīmēja dalību UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas otrajā kārtā.

Otrajā Eiropas līgas kvalifikācijas kārtā kopumā piedalīsies 92 komandas, bet tikai uzvarētājas sasniegs nākamo kārtu.

Spēles kvalifikācijas otrajā kārtā tiks aizvadītas 17.septembrī. Gadījumā, ja pamatlaiks noslēgsies neizšķirti, tiks aizvadīts papildlaiks un vēlāk arī "pendeļu" sērija, ja tāda būs nepieciešama.

Šosezon visās četrās kvalifikāciju kārtās komandas aizvadīs vienu spēli. Lai iekļūtu grupu turnīrā, jāpārvar četras kārtas.

Aizvadītajā sezonā par UEFA Eiropas līgas čempioni kļuva "Sevilla", kas finālā ar 3:2 pieveica Milānas "Inter".