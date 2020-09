Četriem volejbolistiem pēc ierašanās Latvijā uz čempionātu konstatē Covid-19

Ņemot vērā, ka no turnīra dalībnieku pulka pēdējā brīdi tika svītroti četri dueti, pie iespējas spēlēt Jūrmalas smiltīs tika Matīss Gabduliņs/Artūrs Rinkevičs, kā arī Mārcis Jirgensons/Rinalds Aišpurs.

Pirmajam no duetiem trešdien bija paredzēta spēle ar Eiropas eksčempioniem spāņiem Pablo Ereru un Adrianu Gaviru (9.). Latvieši šajā spēlē nepiedalījās, jo tikai vakar tika veikti Covid-19 testi, bet to atbilžu rezultāti vēl nav sagaidīti.

Tikmēr LVF ziņo, ka četriem atlētiem no Austrijas, Ukrainas un Krievijas tika konstatēti pozitīvi Covid-19 testi.

Visiem sportistiem bija jāierodas Latvijā ar negatīvu testu, kas nav vecāks par 72 stundām. Uzreiz pēc ielidošanas Rīgas lidostā visi sportisti tika testēti atkārtoti. Pozitīva testa gadījumā, sportisti tika nekavējoties izolēti, un tests uzreiz tika atkārtots. Atkārtota testēšana tiek veikta pēc Eiropas volejbola konfederācijas (CEV) Medicīnas delegāta profesora daktera Manfrēda Holcgrēfes norādījumiem, lai pārliecinātos par to, vai nav iespējama kāda kļūda. Kā arī visu dalībnieku atkārtota testēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Inficētie sportisti pašreiz atrodas citās naktsmītnēs, kur viņus regulāri monitorē ārsti. Savukārt attiecīgo valstu federācijas uzņemas tālākas rūpes par sportistiem.

Sportistu oficiālajā viesnīcā "burbuļa sistēmā" dzīvo tikai negatīvi testēti cilvēki, kuriem nav nekāda saskarsme ar inficētajiem, norādīja LVF.

Savukārt sieviešu turnīrā nav veiktas izmaiņas, viss norisinās saskaņā ar turnīra plānu un nav konstatēti Covid-19 gadījumi.

Organizatori vēlreiz uzsver, ka pastāv strikts protokols, kas nodrošina iespēju visiem veselajiem sportistiem droši piedalīties sacensībās.

Šoreiz grupu turnīrā katra komanda nespēlē ar katru. Pirmās spēles uzvarētāji noskaidro uzvarētāju grupā, kas uzreiz iekļūst izslēgšanas spēļu otrajā kārtā, bet zaudētāji - "lieko" komandu sacensību turpinājumā.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Sieviešu turnīrā par galvenajām titula pretendentēm tiek uzskatītas šveicietes - Tanja Hīberli/Nina Bečarta un Joana Heidriha/Anuka Veržē-Deprē, olimpiskā čempione vāciete Laura Ludviga, kas spēlē pārī ar Margaretu Kozuhu, un nīderlandietes Sanne Kaizere un Madeleina Mepelinka un čehietes Marketa Slukova/Barbora Hermanova. Pašreizējās čempiones ir Graudiņa ar Kravčenoku.

Vīriešu konkurencē titulu aizstāv Maskavā uzvarējušie pasaules ranga līderi no Norvēģijas Annešs Mūls un Kristians Sērums. Uzvarēt grib pasaules čempioni no Krievijas Vjačeslavs Krasiļņikovs un Oļegs Stojanovskis, pasaules vicečempioni no Vācijas Jūliuss Tole un Klemenss Viklers, pasaules eksčempioni - nīderlandiešu duets Aleksandrs Brouvers/Roberts Mēvsens, olimpiskie vicečempioni no Itālijas Daniele Lupo/Paolo Nikolai un spāņu veterāni Eiropas eksčempioni Pablo Erera/Adrians Gavira, kā arī citi spēcīgi ārvalstu dueti.

Kaut gan olimpiskais rangs saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika iesaldēts šī gada 16.martā, tradicionāli Eiropas čempionāts ir viens no turnīriem, kurā komandas cīnās par olimpiskā ranga punktiem.

Volejbolisti cīnās arī par kopējo balvu fondu 200 000 eiro apmērā.

Lēmums par sacensību organizēšanu Latvijā tika pieņemts Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) 2020.gada 7.jūlija valdes sēdē.

Iepriekšējā Eiropas čempionātā Jūrmalā 2017.gadā par vicečempioniem kļuva Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs. 2017.gada augustā Šmēdiņš ar Samoilovu tika līdz finālam, kur piekāpās itāļiem Danielem Lupo un Paolo Nikolai, bet toreiz pārsteidzoši augsto piekto vietu izcīnīja Graudiņa un Kravčenoka, kā arī Mārtiņš Pļaviņš ar Haraldu Regžu.

Šogad Jūrmalā vajadzēja norisināties arī Pasaules tūres posma sacensībām, taču šis turnīrs koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārcelts uz nākamo gadu.