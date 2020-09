Sevastova Romas WTA "Premier" turnīrā piedzīvo zaudējumu

Sevastova, kura WTA reitingā ieņem 46.vietu, piekāpās Džasmīnei Paolīni, kura pasaules rangā atrodama 99.pozīcijā, ar 2-6, 3-6.

Pirmajā geimā Paolīni ar savu servi uzvarēja pirmo geimu, bet tad piecreiz pārāka bija tenisiste, kura uzņēma servi. Septītajā geimā serves tiesības izdevās izmantot itālietei, bet astotajā viņa nobreikoja Latvijas tenisisti - 6-2.

Otrajā setā pēc "sausā" zaudētā pirmā geima, servējot pretiniecei, otrajā Latvijas tenisiste zaudēja, pašai servējot. Izdevās atspēlēt tikai vienu no diviem breikpunktiem - 0:2.

Abām sportistēm cīnoties ar grūtībām servē, punktu, servējot pretiniecei, abas tenisistes guva līdz pat devītajam geimam, kurā beidzot savas serves geimā uzvarēja itāliete, noslēdzot spēli ar panākumu 6-2, 6-3.

Kopā 13 geimos no 17 uzvarēja tā spēlētāja, kura neservēja.

Līdz šim savā starpā abas tenisistes nebija spēlējušas.

Par sniegumu Romā Sevastova nopelnīja vienu punktu WTA rangā.

Sevastova iepriekš atradās ASV, kur "US Open" pārtrauca savu astoņu zaudējumu sēriju, taču apstājās otrajā kārtā. Liepājniece šosezon uzvarējusi tikai divās no 12 spēlēm, pirms "US Open" pirmās kārtas pārvarēšanas iepriekšējo panākumu gūstot Federāciju kausā, kad tika pārspēta Serēna Viljamsa. WTA tūrē viņas šīs sezonas bilance ir 1-9.

Tikmēr Paolīni šis ir sestais turnīrs pēc sezonas atsākšanas. Arī viņa iepriekš bija ASV, taču abos turnīros Ņujorkā cieta zaudējumus pirmajā spēlē. Itāliete atgriezās Eiropā un piedalījās turnīrā Stambulā, kur nepārvarēja otro kārtu. Karjeras laikā Itālijas tenisiste nav izcēlusies ar lieliem panākumiem, trīs WTA turnīros iekļūstot labāko astotniekā.

Otrajā kārtā Paolīni gaida tikšanās ar turnīra pirmo raketi un WTA ranga otro numuru Simonu Halepu no Rumānijas.

Šobrīd citā turnīra spēlē Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko tiekas ar polieti Magdu Lineti.

Romas "Premier 5" turnīrs norisinās uz māla seguma.