Latvijas futbola izlase Kazakeviča debijā neizmanto iespējas un spēlē neizšķirti ar Andoru

Debiju Latvijas izlasē piedzīvoja galvenais treneris Dainis Kazakevičs un pussargs Alvis Jaunzems.

Jau spēles piektajā minūtē pēc pārkāpuma pret Vladislavu Fjodorovu Latvija tika pie iespējas izpildīt soda sitienu. Pirmā standartsituācija tika uzticēta Jānim Ikauniekam, kura sistā bumba lidoja nedaudz garām labajam vārtu stabam. Desmit minūtes vēlāk pēc Andreja Cigaņika piespēles no dažiem metriem pa vārtiem sita Ikaunieks, taču viņa sitienu neitralizēja vārtsargs Hoseps Gomess.

Latvieši nopelnīja stūra sitienu, pēc kura Kaspars Dubra ar galvu sita bumbu pāri vārtiem. Turpinājumā uzbrukumi viesu vārtiem norimās, līdz 30.minūtē no vidējas distances bīstami sita Fjodorovs, bet astoņas minūtes vēlāk ar galvu sitienu izdarīja Vladislavs Gutkovskis. Puslaika pēdējā minūtē pēc Roberta Savaļnieka piespēles vēlreiz pretinieku vārtu drošību apdraudēja Fjodorovs.

Pēc pirmā puslaika aktīvais Fjodorvs tika nomainīts pret Robertu Uldriķi, tādējādi Latvijai priekšā bija divi augumā raženi uzbrucēji. Spēles 54.minūtē Uldriķis pēc Eduarda Emša piespēles ar galvu viegli uzsita pa vārtiem.

Nedaudz vēlāk bija nākamais pavērsiens, jo soda laukumā tika nogāzts Gutkovskis. 56.minūtē 11 metru soda sitiens tika uzticēts Ikauniekam, kura raidīto bumbu atvairīja Gomess. Puslaika vidū, 68.minūtē, Ikaunieks tikpat kā ieraidīja bumbu vārtos, taču pirms tam soda laukumā pārkāpa noteikumus.

Mača 71.minūtē Gutkovskis, reaģējot uz pretinieka provokāciju, iesita viņam un tika noraidīts no laukuma, tādējādi Latvija palika desmit vīru sastāvā. Deviņas minūtes vēlāk pēc Savaļnieka piespēles Cigaņiks, sitot bumbu ar galvu, trāpīja pa vārtu stabu.

Pēdējās desmitminūtes sākumā Alvis Jaunzems divreiz piespēlēja uz vārtu priekšu, kur bija Uldriķis, taču latviešu uzbrucējam nedaudz pietrūka, lai kaut vienā no epizodēm bīstami uzsistu pa vārtiem. Pamatlaika pēdējā minūtē pēc Savaļnieka piespēles no asa leņķa bumba atsitās pret vārtu konstrukciju un nonāca pie Ikaunieka, taču viņa no tuvas distances izdarīto raidījumu neitralizēja pretinieku futbolists. Pēdējās minūtēs Andora rezultātu nosargāja.

Dramatiski noslēdzās mačs, kurā Latvijas nākamā pretiniece Malta viesos ar 2:3 (1:1) zaudēja Fēru salu izlasei.

Pirmajā puslaikā ar gūtiem vārtiem apmainījās mājinieks Klēmints Olsens un viesis Jirgens Degabriele, bet 73.minūtē Andrejs Āgiuss izvirzīja vadībā Maltu. Maltieši jau tuvojās uzvarai, taču 87.minūtē Andreass Olsens izlīdzināja rezultātu, bet pamatlaika beigās Branudrs Olsens panāca 3:2 Fēru salu labā.

Latvijas izlase savu pēdējo spēli aizvadīja pērnā gada 19.novembrī, kad Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra beidzamajā mačā ar 1:0 pārsteidza Austriju.

Iepriekš valstsvienība bija piedzīvojusi 15 zaudējumus pēc kārtas, bet ceturtdien netika izmantota iespēja pirmo reizi kopš 2016.gada svinēt otro panākumu pēc kārtas.

Tikmēr Andoras izlase savu pēdējo maču aizvadīja 17.novembrī, kad Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā ar 0:2 piekāpās Turcijai. Iepriekš andorieši spēlēja neizšķirti 2:2 ar Albāniju, bet vēl pirms tam 0:2 zaudēts Islandei. Pēdējo uzvaru Andoras izlase izcīnīja pret Moldovu (1:0).

Abas izlases savā starpā tikušās astoņas reizes. Pēdējie divi dueļi tikai aizvadīti 2018.gadā Nāciju līgas turnīrā, abiem mačiem noslēdzoties bez gūtiem vārtiem. Vēl iepriekš 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā latvieši uzvarēja ar 4:0 un 1:0.

Latvija FIFA rangā ieņem 137.vietu, bet Andora ir divas pozīcijas augstāk.

Trīs dienas pēc dueļa ar Andoru Latvijas izlasei izbraukumā plānota spēle pret Maltu.

Nāciju līgas D pirmās grupas uzvarētāja nodrošinās vietu nākamās sezonas C līgā jeb pēc spēka trešajā līmenī. D līgā spēlē Eiropas vājākās izlases.

Otrā spēle Nāciju līgā septembrī būs arī pēdējā Latvijas valstsvienībai, bet 7.oktobrī plānots pārbaudes mačs ar Melnkalnes izlasi. Trīs dienas vēlāk jau Nāciju līgā izbraukumā jātiekas ar Fēru salām, bet 13.oktobrī Latvijā viesosies Maltas izlase.

Latvijas futbola izlases sastāvs mačam ar Andoru:

Pāvels Šteinbors, Raivis Jurkovskis, Kaspars Dubra, Antonijs Černomordijs, Roberts Savaļnieks, Eduards Emsis, Artūrs Zjuzins (Mārtiņš Ķigurs, 81.min.), Vladislavs Fjodorovs (Roberts Uldriķis, 46.min.), Jānis Ikaunieks, Andrejs Cigaņiks (Alivs Jaunzems, 81.min.), Vladislavs Gutkovskis (noraidīts, 71.min.).