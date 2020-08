VIDEO: 150 vīri viens otram kāpj uz galvas, sper un grūstās: ekstrēms japāņu sporta veids, par kuru dzirdējis vien retais

Spēles pamatideja ir ieņemt pretinieka teritoriju, bet viss nav tik vienkārši. "Bo-taoshi" tulkojumā nozīmē "Gāz zemē mastu".

Šo spēli spēlē skolās, bet savu kulmināciju ik gadu tā sasniedz Nacionālās aizsardzības akadēmijas absolventu izlaiduma laikā, kad kopā sanāk 150 spēlētāju, kuri sadalās divās komandās, katrā pa 75 dalībniekiem. Viena komanda ir uzbrucēji, bet otra aizstāvji, kuru uzdevums ir sargāt mastu. Savukārt uzbrucēji cenšas apgāzt pretinieku sargāto stabu.

(Foto: REUTERS/SCANPIX)

Spēle ir diezgan vardarbīga, jo pretinieki cits citu nesaudzē. Dalībniekiem tiek kāpts uz galvas un sperts, grūstīts. Jāatzīmē, ka spēlētāju galvas sedz niecīgas mīkstās aizsargcepures, kas nepasargā no sejas traumām. Tāpat uz kājām ir ceļu sargi.

Uz to noskatīties ir visai sāpīgi, bet tajā pat laikā interesanti. Milzīgs skaits kustīgu ķermeņu cīnās par to, lai iegūtu savā īpašumā mastu. Uzbrucēji kāpj uz biedru mugurām, lai nokļūtu tuvāk virsotnei, kuru sargā aizstāvji. Tas drīzāk atgādina kadrus no šausmu filmas "Pasaules karš Z", kurā Breds Pits attēloja ANO darbinieku, kurš centās apturēt zombiju vīrusa pandēmiju. To visu no malas vēro tiesneši, kuri ar karodziņu fiksē brīdi, kad aizstāvji zaudējuši kontroli pār mastu.